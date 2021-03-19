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https://ria.ru/20210319/sneg-1601997339.html
В Ярославле мать с ребенком чудом увернулись от летящего с крыши снега
В Ярославле мать с ребенком чудом увернулись от летящего с крыши снега
Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором в Ярославле мама и ребенок чудом избежали падения на них с крыши многоэтажки снега со... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:16
2021-03-19T15:49
хорошие новости
ярославская область
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором в Ярославле мама и ребенок чудом избежали падения на них с крыши многоэтажки снега со льдом, сообщила областная прокуратура.На видео мама и ребенок стоят на тротуаре. Внезапно женщина вскидывает голову вверх, затем хватает ребенка и отбегает в сторону. И на это место падает груда снега со льдом."Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о падении снега с крыши жилого дома, около которого играл ребенок", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал."В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о благоустройстве территорий, в том числе в части своевременной очистки крыш от снега и наледи. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - информирует надзорное ведомство.
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ярославская область, ярославль, происшествия

В Ярославле мать с ребенком чудом увернулись от летящего с крыши снега

15:16 19.03.2021 (обновлено: 15:49 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПадение снега с крыши дома. Архив
Падение снега с крыши дома. Архив - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором в Ярославле мама и ребенок чудом избежали падения на них с крыши многоэтажки снега со льдом, сообщила областная прокуратура.
На видео мама и ребенок стоят на тротуаре. Внезапно женщина вскидывает голову вверх, затем хватает ребенка и отбегает в сторону. И на это место падает груда снега со льдом.
"Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о падении снега с крыши жилого дома, около которого играл ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
"В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о благоустройстве территорий, в том числе в части своевременной очистки крыш от снега и наледи. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - информирует надзорное ведомство.
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