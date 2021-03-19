https://ria.ru/20210319/sneg-1601910786.html

Грязный снег назвали опасным для россиян

Грязный снег назвали опасным для россиян

Грязный весенний снег может провоцировать развитие аллергии у жителей городов. Почему так происходит и как защитить свое здоровье, объяснил в интервью радио... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T04:11

2021-03-19T04:11

2021-03-19T04:21

антон ястребцев

россия

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Грязный весенний снег может провоцировать развитие аллергии у жителей городов. Почему так происходит и как защитить свое здоровье, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев.Зимой сотрудники коммунальных служб посыпают тротуары и улицы городов большим количеством реагентов, чтобы справиться с сугробами и наледью. С одной стороны, эти меры способствуют предотвращению аварий на автотрассах и травм пешеходов в жилых зонах. С другой стороны, состав химикатов не так безопасен, как кажется на первый взгляд, предупредил эколог.Когда начинают таять грязные весенние сугробы, обнажается не только асфальт, но и скопившийся за зиму слой реагентов, продолжил Антон Ястребцев. На подошвах обуви химикаты попадают в жилые помещения, провоцируя у людей аллергические реакции."Целая беда, когда по квартирам эту грязь разносят. Она вызывает аллергическую реакцию", – отметил эколог.Уберечься от этой беды нетрудно – просто не нужно ходить в грязной обуви по квартире, а придя домой, сразу протереть подошвы уличных ботинок влажной тряпкой. Но, конечно, хотелось бы, что химикаты на улицах использовались в ограниченных масштабах, добавил эколог."Надо запретить использовать реагенты на тротуарах и ввести лимит на дорогах. На автобанах можно использовать их без ограничения, но на обычных улицах надо очень сильно ограничить", – такое мнение высказал Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210318/sneg-1601835186.html

россия

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антон ястребцев, россия, общество