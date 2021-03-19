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Грязный снег назвали опасным для россиян
Грязный снег назвали опасным для россиян
Грязный весенний снег может провоцировать развитие аллергии у жителей городов. Почему так происходит и как защитить свое здоровье, объяснил в интервью радио... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T04:11
2021-03-19T04:11
2021-03-19T04:21
антон ястребцев
россия
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Грязный весенний снег может провоцировать развитие аллергии у жителей городов. Почему так происходит и как защитить свое здоровье, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев.Зимой сотрудники коммунальных служб посыпают тротуары и улицы городов большим количеством реагентов, чтобы справиться с сугробами и наледью. С одной стороны, эти меры способствуют предотвращению аварий на автотрассах и травм пешеходов в жилых зонах. С другой стороны, состав химикатов не так безопасен, как кажется на первый взгляд, предупредил эколог.Когда начинают таять грязные весенние сугробы, обнажается не только асфальт, но и скопившийся за зиму слой реагентов, продолжил Антон Ястребцев. На подошвах обуви химикаты попадают в жилые помещения, провоцируя у людей аллергические реакции."Целая беда, когда по квартирам эту грязь разносят. Она вызывает аллергическую реакцию", – отметил эколог.Уберечься от этой беды нетрудно – просто не нужно ходить в грязной обуви по квартире, а придя домой, сразу протереть подошвы уличных ботинок влажной тряпкой. Но, конечно, хотелось бы, что химикаты на улицах использовались в ограниченных масштабах, добавил эколог."Надо запретить использовать реагенты на тротуарах и ввести лимит на дорогах. На автобанах можно использовать их без ограничения, но на обычных улицах надо очень сильно ограничить", – такое мнение высказал Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.
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антон ястребцев, россия, общество
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Грязный весенний снег может провоцировать развитие аллергии у жителей городов. Почему так происходит и как защитить свое здоровье, объяснил в интервью радио Sputnik
руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев
.
Зимой сотрудники коммунальных служб посыпают тротуары и улицы городов большим количеством реагентов, чтобы справиться с сугробами и наледью. С одной стороны, эти меры способствуют предотвращению аварий на автотрассах и травм пешеходов в жилых зонах. С другой стороны, состав химикатов не так безопасен, как кажется на первый взгляд, предупредил эколог.
"Конечно, это не цианистый калий, не гербициды с пестицидами. Но реагенты – это хлориды. Они могут вызывать аллергическую реакцию у людей. Также они портят обувь, портят мебель, портят паркет и так далее", – сказал он.
Когда начинают таять грязные весенние сугробы, обнажается не только асфальт, но и скопившийся за зиму слой реагентов, продолжил Антон Ястребцев. На подошвах обуви химикаты попадают в жилые помещения, провоцируя у людей аллергические реакции.
"Целая беда, когда по квартирам эту грязь разносят. Она вызывает аллергическую реакцию", – отметил эколог.
Уберечься от этой беды нетрудно – просто не нужно ходить в грязной обуви по квартире, а придя домой, сразу протереть подошвы уличных ботинок влажной тряпкой.
Но, конечно, хотелось бы, что химикаты на улицах использовались в ограниченных масштабах, добавил эколог.
"Надо запретить использовать реагенты на тротуарах и ввести лимит на дорогах. На автобанах можно использовать их без ограничения, но на обычных улицах надо очень сильно ограничить", – такое мнение высказал Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.