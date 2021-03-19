https://ria.ru/20210319/skoltekh-1602013038.html

Bayer профинансирует работу центра биотехнологий в "Сколтехе"

Bayer профинансирует работу центра биотехнологий в "Сколтехе"

Международный концерн Bayer профинансирует работу учебно-научного центра биотехнологий растений, созданного в РФ на базе Сколковского института науки и... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:35

2021-03-19T16:35

2021-03-19T16:35

сколковский институт науки и технологий

высшая школа экономики (вшэ)

bayer

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Международный концерн Bayer профинансирует работу учебно-научного центра биотехнологий растений, созданного в РФ на базе Сколковского института науки и технологий ("Сколтех"), сообщили РИА Новости в Центре технологического трансфера (ЦТТ) НИУ ВШЭ."В рамках выполнения предписания ФАС России по сделке слияния Bayer-Monsanto агротехнологический гигант Bayer направил 5 миллионов долларов на финансирование передового учебно-научного центра биотехнологий растений, созданного на базе "Сколтеха", - сообщили в ЦТТ.Средства, предоставленные Bayer, предназначены для обеспечения оборудованием лабораторий в "Сколтехе" и университетах-партнерах, а также для реализации образовательных программ согласно мировым стандартам.Bayer договорился о приобретении американского производителя гербицидов и семян Monsanto за 66 миллиардов долларов в сентябре 2016 года. ФАС РФ согласовала сделку, но в числе условий выдвинула требование, чтобы объединенная компания организовала в России трансфер технологий в области селекции семян, а также цифрового земледелия. В октябре 2018 года ФАС, Высшая школа экономики и концерн Bayer запустили Центр технологического трансфера для передачи этих технологий российским аграриям.Центр биотехнологий растений создан в кооперации с ведущими аграрными вузами и научно-исследовательскими центрами РФ. Его образовательная платформа нацелена на формирование современных компетенций в области прикладной ускоренной селекции, обучение проходят специалисты, уже имеющие профильное образование и работающие в селекционной сфере.

https://realty.ria.ru/20210123/tsentr-1594262740.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сколковский институт науки и технологий, высшая школа экономики (вшэ), bayer, экономика