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Bayer профинансирует работу центра биотехнологий в "Сколтехе"
Bayer профинансирует работу центра биотехнологий в "Сколтехе"
Международный концерн Bayer профинансирует работу учебно-научного центра биотехнологий растений, созданного в РФ на базе Сколковского института науки и... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:35
2021-03-19T16:35
сколковский институт науки и технологий
высшая школа экономики (вшэ)
bayer
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Международный концерн Bayer профинансирует работу учебно-научного центра биотехнологий растений, созданного в РФ на базе Сколковского института науки и технологий ("Сколтех"), сообщили РИА Новости в Центре технологического трансфера (ЦТТ) НИУ ВШЭ."В рамках выполнения предписания ФАС России по сделке слияния Bayer-Monsanto агротехнологический гигант Bayer направил 5 миллионов долларов на финансирование передового учебно-научного центра биотехнологий растений, созданного на базе "Сколтеха", - сообщили в ЦТТ.Средства, предоставленные Bayer, предназначены для обеспечения оборудованием лабораторий в "Сколтехе" и университетах-партнерах, а также для реализации образовательных программ согласно мировым стандартам.Bayer договорился о приобретении американского производителя гербицидов и семян Monsanto за 66 миллиардов долларов в сентябре 2016 года. ФАС РФ согласовала сделку, но в числе условий выдвинула требование, чтобы объединенная компания организовала в России трансфер технологий в области селекции семян, а также цифрового земледелия. В октябре 2018 года ФАС, Высшая школа экономики и концерн Bayer запустили Центр технологического трансфера для передачи этих технологий российским аграриям.Центр биотехнологий растений создан в кооперации с ведущими аграрными вузами и научно-исследовательскими центрами РФ. Его образовательная платформа нацелена на формирование современных компетенций в области прикладной ускоренной селекции, обучение проходят специалисты, уже имеющие профильное образование и работающие в селекционной сфере.
https://realty.ria.ru/20210123/tsentr-1594262740.html
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сколковский институт науки и технологий, высшая школа экономики (вшэ), bayer, экономика

Bayer профинансирует работу центра биотехнологий в "Сколтехе"

16:35 19.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСколковский институт науки и технологий (Сколтех)
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Международный концерн Bayer профинансирует работу учебно-научного центра биотехнологий растений, созданного в РФ на базе Сколковского института науки и технологий ("Сколтех"), сообщили РИА Новости в Центре технологического трансфера (ЦТТ) НИУ ВШЭ.
"В рамках выполнения предписания ФАС России по сделке слияния Bayer-Monsanto агротехнологический гигант Bayer направил 5 миллионов долларов на финансирование передового учебно-научного центра биотехнологий растений, созданного на базе "Сколтеха", - сообщили в ЦТТ.
Средства, предоставленные Bayer, предназначены для обеспечения оборудованием лабораторий в "Сколтехе" и университетах-партнерах, а также для реализации образовательных программ согласно мировым стандартам.
Bayer договорился о приобретении американского производителя гербицидов и семян Monsanto за 66 миллиардов долларов в сентябре 2016 года. ФАС РФ согласовала сделку, но в числе условий выдвинула требование, чтобы объединенная компания организовала в России трансфер технологий в области селекции семян, а также цифрового земледелия. В октябре 2018 года ФАС, Высшая школа экономики и концерн Bayer запустили Центр технологического трансфера для передачи этих технологий российским аграриям.
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 11:42
В Сколково построят Центр хронических заболеваний
Центр биотехнологий растений создан в кооперации с ведущими аграрными вузами и научно-исследовательскими центрами РФ. Его образовательная платформа нацелена на формирование современных компетенций в области прикладной ускоренной селекции, обучение проходят специалисты, уже имеющие профильное образование и работающие в селекционной сфере.
 
Сколковский институт науки и технологийВысшая школа экономики (ВШЭ)BayerЭкономика
 
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