https://ria.ru/20210319/siriya-1602073456.html

Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии

Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии

Боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T22:11

2021-03-19T22:11

2021-03-19T22:38

война в сирии

идлиб (мухафаза)

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235024_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_1741694e24427b6ee2d80498fcf55153.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.По его словам, террористы планируют инсценировать химатаку в районе населенного пункта Китиан, чтобы обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирных жителей.Восьмого марта Карпов также заявлял, что члены этой группировки намерены устроить провокацию с химоружием, в тот раз — вблизи населенного пункта Кбана в Идлибе.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2014-м началась военная интервенция США и их союзников, которые проводят в регионе свою операцию против ИГ* без приглашения Дамаска и одобрения ООН. Вашингтон поддерживает так называемую умеренную оппозицию и выступает за смену власти в Сирии. Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводит операцию ВКС в тесном сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории Сирии.В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план там выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210319/siriya-1602072885.html

идлиб (мухафаза)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

идлиб (мухафаза), сирия, в мире