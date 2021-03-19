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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210319/siriya-1602073456.html
Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии
Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии
Боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T22:11
2021-03-19T22:38
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
в мире
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.По его словам, террористы планируют инсценировать химатаку в районе населенного пункта Китиан, чтобы обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирных жителей.Восьмого марта Карпов также заявлял, что члены этой группировки намерены устроить провокацию с химоружием, в тот раз — вблизи населенного пункта Кбана в Идлибе.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2014-м началась военная интервенция США и их союзников, которые проводят в регионе свою операцию против ИГ* без приглашения Дамаска и одобрения ООН. Вашингтон поддерживает так называемую умеренную оппозицию и выступает за смену власти в Сирии. Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводит операцию ВКС в тесном сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории Сирии.В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план там выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Террористические организации, запрещенные в России
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идлиб (мухафаза), сирия, в мире

Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии

22:11 19.03.2021 (обновлено: 22:38 19.03.2021)
 
© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : SANA
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.
По его словам, террористы планируют инсценировать химатаку в районе населенного пункта Китиан, чтобы обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирных жителей.
Восьмого марта Карпов также заявлял, что члены этой группировки намерены устроить провокацию с химоружием, в тот раз — вблизи населенного пункта Кбана в Идлибе.
Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2014-м началась военная интервенция США и их союзников, которые проводят в регионе свою операцию против ИГ* без приглашения Дамаска и одобрения ООН. Вашингтон поддерживает так называемую умеренную оппозицию и выступает за смену власти в Сирии. Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводит операцию ВКС в тесном сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории Сирии.
В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план там выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористические организации, запрещенные в России
Военнослужащие на линии соприкосновения САР с группировкой Исламское государство* неподалеку от лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. 1 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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