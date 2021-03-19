https://ria.ru/20210319/siriya-1602072885.html

В Сирии зафиксировали обстрел с подконтрольной Турции территории

В Сирии зафиксировали обстрел с подконтрольной Турции территории

Минометный обстрел зафиксирован в четверг с территории, находящейся под контролем ВС Турции, в районе Аль-Муаляк в сирийской провинции Ракка, сообщил... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T22:05

2021-03-19T22:05

2021-03-19T22:05

война в сирии

ракка (город)

турция

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151976/08/1519760867_0:67:2911:1704_1920x0_80_0_0_f997bcb80227696021ccb1f9da40118f.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минометный обстрел зафиксирован в четверг с территории, находящейся под контролем ВС Турции, в районе Аль-Муаляк в сирийской провинции Ракка, сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."Сегодня в 11 часов 41 минуту в районе населенного пункта Аль-Муаляк зафиксирован минометный обстрел с территории, находящейся под контролем вооруженных сил Турции", - сказал Карпов.Он добавил, что в 13.15 протурецкие формирования огнем из пулемета остановили колонну с мирными жителями, направлявшимися в поселок Сейду в провинции Ракка.

https://ria.ru/20210316/siriya-1601457142.html

ракка (город)

турция

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракка (город), турция, сирия, в мире