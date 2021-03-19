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Война в Сирии
https://ria.ru/20210319/siriya-1602072885.html
В Сирии зафиксировали обстрел с подконтрольной Турции территории
В Сирии зафиксировали обстрел с подконтрольной Турции территории
Минометный обстрел зафиксирован в четверг с территории, находящейся под контролем ВС Турции, в районе Аль-Муаляк в сирийской провинции Ракка, сообщил... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T22:05
2021-03-19T22:05
война в сирии
ракка (город)
турция
сирия
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минометный обстрел зафиксирован в четверг с территории, находящейся под контролем ВС Турции, в районе Аль-Муаляк в сирийской провинции Ракка, сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов."Сегодня в 11 часов 41 минуту в районе населенного пункта Аль-Муаляк зафиксирован минометный обстрел с территории, находящейся под контролем вооруженных сил Турции", - сказал Карпов.Он добавил, что в 13.15 протурецкие формирования огнем из пулемета остановили колонну с мирными жителями, направлявшимися в поселок Сейду в провинции Ракка.
https://ria.ru/20210316/siriya-1601457142.html
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ракка (город), турция, сирия, в мире

В Сирии зафиксировали обстрел с подконтрольной Турции территории

22:05 19.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на линии соприкосновения САР с группировкой "Исламское государство"* неподалеку от лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. 1 мая 2018
Военнослужащие на линии соприкосновения САР с группировкой Исламское государство* неподалеку от лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. 1 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минометный обстрел зафиксирован в четверг с территории, находящейся под контролем ВС Турции, в районе Аль-Муаляк в сирийской провинции Ракка, сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
"Сегодня в 11 часов 41 минуту в районе населенного пункта Аль-Муаляк зафиксирован минометный обстрел с территории, находящейся под контролем вооруженных сил Турции", - сказал Карпов.
Он добавил, что в 13.15 протурецкие формирования огнем из пулемета остановили колонну с мирными жителями, направлявшимися в поселок Сейду в провинции Ракка.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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