https://ria.ru/20210319/signal-1601958662.html

В Британии обвинили Россию в подавлении сигналов для самолетов на Кипре

В Британии обвинили Россию в подавлении сигналов для самолетов на Кипре

Военная разведка Великобритании полагает, что Россия пытается создавать помехи для передачи сигналов на самолеты, базирующиеся на британской военной базе на... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:41

2021-03-19T12:41

2021-03-19T12:41

airbus a400m

нато

кипр

москва

лондон

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Военная разведка Великобритании полагает, что Россия пытается создавать помехи для передачи сигналов на самолеты, базирующиеся на британской военной базе на Кипре, сообщает газета Times со ссылкой на источник в разведке."Россия пытается создавать помехи для взлетающих самолетов, что проходит в рамках ее деятельности на пороге конфликта", - заявил изданию неназванный представитель военной разведки.Как пишет издание, при такой деятельности "вооруженный конфликт избегается, но присутствует конфронтация".По утверждению газеты, "враждебное государство" неоднократно пыталось воспрепятстовать передаче сигналов для транспортного самолета Airbus A400M, вылетавшего с базы британских ВВС "Акротири" на Кипре. Как отмечает издание, в этот момент на борту воздушного судна находились военнослужащие. В сообщении добавляется, что "ни одна из попыток не была успешной".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.Правительство Британии 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В МИД РФ заявили позже, что Великобритания сделала очередной шаг в направлении демонтажа российско-британских связей, выразив сожаление конфронтационной логикой Лондона. В Кремле назвали эфемерной угрозу от РФ, которой Британия объяснила наращивание боезарядов. Там добавили, что Россия не была и не является чьим-то противником, не представляет угрозы.

https://ria.ru/20210316/bayden-1601555950.html

https://ria.ru/20210310/amerika-1600691193.html

кипр

москва

лондон

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

airbus a400m, нато, кипр, москва, лондон, европа, в мире