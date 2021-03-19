Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/signal-1601958662.html
В Британии обвинили Россию в подавлении сигналов для самолетов на Кипре
В Британии обвинили Россию в подавлении сигналов для самолетов на Кипре
Военная разведка Великобритании полагает, что Россия пытается создавать помехи для передачи сигналов на самолеты, базирующиеся на британской военной базе на... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:41
2021-03-19T12:41
airbus a400m
нато
кипр
москва
лондон
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Военная разведка Великобритании полагает, что Россия пытается создавать помехи для передачи сигналов на самолеты, базирующиеся на британской военной базе на Кипре, сообщает газета Times со ссылкой на источник в разведке."Россия пытается создавать помехи для взлетающих самолетов, что проходит в рамках ее деятельности на пороге конфликта", - заявил изданию неназванный представитель военной разведки.Как пишет издание, при такой деятельности "вооруженный конфликт избегается, но присутствует конфронтация".По утверждению газеты, "враждебное государство" неоднократно пыталось воспрепятстовать передаче сигналов для транспортного самолета Airbus A400M, вылетавшего с базы британских ВВС "Акротири" на Кипре. Как отмечает издание, в этот момент на борту воздушного судна находились военнослужащие. В сообщении добавляется, что "ни одна из попыток не была успешной".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.Правительство Британии 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В МИД РФ заявили позже, что Великобритания сделала очередной шаг в направлении демонтажа российско-британских связей, выразив сожаление конфронтационной логикой Лондона. В Кремле назвали эфемерной угрозу от РФ, которой Британия объяснила наращивание боезарядов. Там добавили, что Россия не была и не является чьим-то противником, не представляет угрозы.
https://ria.ru/20210316/bayden-1601555950.html
https://ria.ru/20210310/amerika-1600691193.html
кипр
москва
лондон
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_5bd355bf6761542798df4fc070f28b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
airbus a400m, нато, кипр, москва, лондон, европа, в мире

В Британии обвинили Россию в подавлении сигналов для самолетов на Кипре

12:41 19.03.2021
 
© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Военная разведка Великобритании полагает, что Россия пытается создавать помехи для передачи сигналов на самолеты, базирующиеся на британской военной базе на Кипре, сообщает газета Times со ссылкой на источник в разведке.
"Россия пытается создавать помехи для взлетающих самолетов, что проходит в рамках ее деятельности на пороге конфликта", - заявил изданию неназванный представитель военной разведки.
Как пишет издание, при такой деятельности "вооруженный конфликт избегается, но присутствует конфронтация".
По утверждению газеты, "враждебное государство" неоднократно пыталось воспрепятстовать передаче сигналов для транспортного самолета Airbus A400M, вылетавшего с базы британских ВВС "Акротири" на Кипре. Как отмечает издание, в этот момент на борту воздушного судна находились военнослужащие. В сообщении добавляется, что "ни одна из попыток не была успешной".
Президент США Джо Байден во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 21:20Выборы президента США — 2020
Разведка США обвинила Россию в попытках помешать Байдену в ходе выборов
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Правительство Британии 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В МИД РФ заявили позже, что Великобритания сделала очередной шаг в направлении демонтажа российско-британских связей, выразив сожаление конфронтационной логикой Лондона. В Кремле назвали эфемерной угрозу от РФ, которой Британия объяснила наращивание боезарядов. Там добавили, что Россия не была и не является чьим-то противником, не представляет угрозы.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 23:09
Конгрессмен обвинил Россию в дестабилизации Южной Америки
 
Airbus A400MНАТОКипрМоскваЛондонЕвропаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:20Китай призвал США устранить влияние политики администрации Трампа
05:15В московском метро заметили "красноармейца", гулявшего по путям
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
Лента новостейМолния