https://ria.ru/20210319/sdelka-1602010815.html

Сотрудники ФСБ предотвратили незаконную сделку на 30 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ предотвратили незаконную сделку на 30 миллионов рублей

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области задержали двух участников этнической преступной группы, предотвратив незаконную сделку по продаже драгоценных... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:35

2021-03-19T16:35

2021-03-19T23:27

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области задержали двух участников этнической преступной группы, предотвратив незаконную сделку по продаже драгоценных металлов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК России "Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга" в отношении участников сделки. Дело расследует следственный отдел регионального ФСБ.По информации источника, фигуранты представляют лишь среднее звено преступной цепочки нелегального бизнеса с драгметаллами, но именно их задержание помогло вывести силовиков на организаторов преступной группы."Мероприятия УФСБ продолжаются, в ближайшее время к уголовной ответственности будут привлечены другие организаторы и участники преступной группы. Задержание участников сделки является результатом планомерной деятельности ФСБ по декриминализации сферы оборота драгоценных металлов, незаконный оборот которых наносит существенных ущерб экономическим интересам нашей страны", — отметил собеседник агентства.В УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.

https://ria.ru/20210211/kvartiry-1596885611.html

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская область, происшествия