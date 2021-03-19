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Сотрудники ФСБ предотвратили незаконную сделку на 30 миллионов рублей
Сотрудники ФСБ предотвратили незаконную сделку на 30 миллионов рублей
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области задержали двух участников этнической преступной группы, предотвратив незаконную сделку по продаже драгоценных... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:35
2021-03-19T23:27
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области задержали двух участников этнической преступной группы, предотвратив незаконную сделку по продаже драгоценных металлов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК России "Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга" в отношении участников сделки. Дело расследует следственный отдел регионального ФСБ.По информации источника, фигуранты представляют лишь среднее звено преступной цепочки нелегального бизнеса с драгметаллами, но именно их задержание помогло вывести силовиков на организаторов преступной группы."Мероприятия УФСБ продолжаются, в ближайшее время к уголовной ответственности будут привлечены другие организаторы и участники преступной группы. Задержание участников сделки является результатом планомерной деятельности ФСБ по декриминализации сферы оборота драгоценных металлов, незаконный оборот которых наносит существенных ущерб экономическим интересам нашей страны", — отметил собеседник агентства.В УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская область, происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили незаконную сделку на 30 миллионов рублей

16:35 19.03.2021 (обновлено: 23:27 19.03.2021)
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации Хизб yт-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области задержали двух участников этнической преступной группы, предотвратив незаконную сделку по продаже драгоценных металлов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"В результате спецоперации силовики изъяли из теневого оборота три килограмма золота и 50 килограммов серебра на сумму более 15 миллионов рублей, а также наличные денежные средства в размере 16 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК России "Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга" в отношении участников сделки. Дело расследует следственный отдел регионального ФСБ.
По информации источника, фигуранты представляют лишь среднее звено преступной цепочки нелегального бизнеса с драгметаллами, но именно их задержание помогло вывести силовиков на организаторов преступной группы.
"Мероприятия УФСБ продолжаются, в ближайшее время к уголовной ответственности будут привлечены другие организаторы и участники преступной группы. Задержание участников сделки является результатом планомерной деятельности ФСБ по декриминализации сферы оборота драгоценных металлов, незаконный оборот которых наносит существенных ущерб экономическим интересам нашей страны", — отметил собеседник агентства.
В УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.
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