https://ria.ru/20210319/sboy-1602067026.html

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T21:00

2021-03-19T21:00

2021-03-19T21:31

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбои в работе соцсетей начались примерно в 20:10 мск. Сейчас сервисы восстановили нормальную работу.О проблемах с интернет-ресурсами сообщили жители Польши, Венгрии, Италии, Аргентины и других стран. Россияне столкнулись со сбоями в работе WhatsApp и Instagram.По данным Downdetector, большинство пользователей Facebook (90%) жаловались на работу сайта, 9% не смогли войти в социальную сеть. На 20:49 мск в систему поступило 386 отчетов. До этого сбои работы сети наблюдались 26 февраля.Больше половины пользователей Instagram (56%) жалуются на проблемы с загрузкой, 27% не могут войти в сеть, у 16% не работает веб-сайт. По данным на 20:24 мск с неполадками столкнулись 14,545 тысячи человек. Предыдущий сбой был 25 февраля.У 95% пользователей WhatsApp не получилось подключиться к серверу, 2% пожаловались на сбои в работе веб-сайта, 1% — при авторизации. К 20:25 на работу WhatsApp пожаловались 4,471 тысячи пользователей. Ранее жалобы на работу WhatsApp поступали 8 февраля.

https://ria.ru/20210318/telegram-1601859105.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, whatsapp inc., instagram, технологии