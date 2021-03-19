https://ria.ru/20210319/sboy-1602067026.html
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T21:00
2021-03-19T21:00
2021-03-19T21:31
facebook
whatsapp inc.
instagram
технологии
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбои в работе соцсетей начались примерно в 20:10 мск. Сейчас сервисы восстановили нормальную работу.О проблемах с интернет-ресурсами сообщили жители Польши, Венгрии, Италии, Аргентины и других стран. Россияне столкнулись со сбоями в работе WhatsApp и Instagram.По данным Downdetector, большинство пользователей Facebook (90%) жаловались на работу сайта, 9% не смогли войти в социальную сеть. На 20:49 мск в систему поступило 386 отчетов. До этого сбои работы сети наблюдались 26 февраля.Больше половины пользователей Instagram (56%) жалуются на проблемы с загрузкой, 27% не могут войти в сеть, у 16% не работает веб-сайт. По данным на 20:24 мск с неполадками столкнулись 14,545 тысячи человек. Предыдущий сбой был 25 февраля.У 95% пользователей WhatsApp не получилось подключиться к серверу, 2% пожаловались на сбои в работе веб-сайта, 1% — при авторизации. К 20:25 на работу WhatsApp пожаловались 4,471 тысячи пользователей. Ранее жалобы на работу WhatsApp поступали 8 февраля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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facebook, whatsapp inc., instagram, технологии
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
В работе Facebook
и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp
произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector
, который отслеживает неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбои в работе соцсетей начались примерно в 20:10 мск. Сейчас сервисы восстановили нормальную работу.
О проблемах с интернет-ресурсами сообщили жители Польши
, Венгрии
, Италии
, Аргентины
и других стран. Россияне столкнулись со сбоями в работе WhatsApp и Instagram.
По данным Downdetector, большинство пользователей Facebook (90%) жаловались на работу сайта, 9% не смогли войти в социальную сеть. На 20:49 мск в систему поступило 386 отчетов. До этого сбои работы сети наблюдались 26 февраля.
Больше половины пользователей Instagram (56%) жалуются на проблемы с загрузкой, 27% не могут войти в сеть, у 16% не работает веб-сайт. По данным на 20:24 мск с неполадками столкнулись 14,545 тысячи человек. Предыдущий сбой был 25 февраля.
У 95% пользователей WhatsApp не получилось подключиться к серверу, 2% пожаловались на сбои в работе веб-сайта, 1% — при авторизации. К 20:25 на работу WhatsApp пожаловались 4,471 тысячи пользователей. Ранее жалобы на работу WhatsApp поступали 8 февраля.