https://ria.ru/20210319/sanktsii-1602079186.html

Украина продлила санкции против Сбербанка

Украина продлила санкции против Сбербанка

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года санкций против... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T23:31

2021-03-19T23:31

2021-03-19T23:52

проминвестбанк

в мире

сбербанк россии

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года санкций против Сбербанка и Проминвестбанка, говорится в указе, обнародованном на сайте главы украинского государства.СНБО на заседании 11 марта принял решение продлить санкции в отношении двух российских банков еще на три года."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе. Отмечается, что речь идёт о Сбербанке и Проминвестбанке.Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против пяти работавших на тот момент на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.Банки группы ВТБ на Украине прекратили работу в 2018 году. В том же году Сбербанк продал VS Bank в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины. Таким образом, на Украине остались два банка с государственным российским капиталом. Речь идет о Сбербанке и Проминвестбанке.Весной 2019 года указом президента Украины введено в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". По инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, в том числе и в отношении российских банков.

https://ria.ru/20210223/sanktsii-1598689709.html

https://ria.ru/20210319/sanktsii-1602065712.html

украина

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проминвестбанк, в мире, сбербанк россии, владимир зеленский, украина