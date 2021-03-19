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СБУ призвала ввести санкции против Януковича и Азарова
СБУ призвала ввести санкции против Януковича и Азарова
Служба безопасности Украины рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против экс-президента Виктора Януковича,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T20:19
2021-03-19T20:34
иван баканов
виктор пшонка
дмитрий табачник
служба безопасности украины
ростов
виктор янукович
николай азаров (политик)
украина
в мире
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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против экс-президента Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова и других бывших чиновников, заявил глава ведомства Иван Баканов."Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему - вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для "спасения" русскоязычного населения", - цитирует Баканова пресс-служба.В частности, "речь идет о санкциях по отношению к Виктору Януковичу и бывшему премьер-министру Николаю Азарову, министру обороны Павлу Лебедеву, министру образования Дмитрию Табачнику, генеральному прокурору Виктору Пшонке и ряду других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма".Глава СБУ подчеркнул, что в 2014 году эти должностные лица "способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на "референдуме" в Крыму". А некоторые из чиновников были также "причастны к финансированию терроризма", отметил он."Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 года до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию "Харьковских соглашений". А часть - до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе", - резюмировал Баканов.Кроме того, Служба безопасности предложила применить санкции к юридическим лицам, которые являются владельцами ОАО "Донецкоблгаз". "Ведь они своими действиями, которые привели к отключению 58 котельных на территории операции Объединенных сил, поставили под угрозу жизнь и здоровье граждан", - сообщает пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20210314/ukraintsy-1601129461.html
https://ria.ru/20210218/yanukovich-1597934884.html
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иван баканов, виктор пшонка, дмитрий табачник, служба безопасности украины, ростов, виктор янукович, николай азаров (политик), украина, в мире

СБУ призвала ввести санкции против Януковича и Азарова

20:19 19.03.2021 (обновлено: 20:34 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкНиколай Азаров и Виктор Янукович
Николай Азаров и Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Григорий Василенко
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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против экс-президента Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова и других бывших чиновников, заявил глава ведомства Иван Баканов.
"Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему - вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для "спасения" русскоязычного населения", - цитирует Баканова пресс-служба.
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В частности, "речь идет о санкциях по отношению к Виктору Януковичу и бывшему премьер-министру Николаю Азарову, министру обороны Павлу Лебедеву, министру образования Дмитрию Табачнику, генеральному прокурору Виктору Пшонке и ряду других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма".
Глава СБУ подчеркнул, что в 2014 году эти должностные лица "способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на "референдуме" в Крыму". А некоторые из чиновников были также "причастны к финансированию терроризма", отметил он.
"Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 года до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию "Харьковских соглашений". А часть - до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе", - резюмировал Баканов.
Кроме того, Служба безопасности предложила применить санкции к юридическим лицам, которые являются владельцами ОАО "Донецкоблгаз". "Ведь они своими действиями, которые привели к отключению 58 котельных на территории операции Объединенных сил, поставили под угрозу жизнь и здоровье граждан", - сообщает пресс-служба ведомства.
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Иван БакановВиктор ПшонкаДмитрий ТабачникСлужба безопасности УкраиныРостовВиктор ЯнуковичНиколай Азаров (политик)УкраинаВ мире
 
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