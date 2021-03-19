https://ria.ru/20210319/sanktsii-1601981867.html

Германия отвергла санкции США по "Северному потоку — 2"

Германия отвергла санкции США по "Северному потоку — 2"

Берлин отвергает экстерриториальные санкции США против газопровода "Северный поток — 2", о чем уже заявлял американской администрации и продолжит это делать,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T14:16

2021-03-19T14:16

2021-03-19T16:34

мария адебар

штеффен зайберт

мид германии

украина

северный поток — 2

германия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599995815_0:102:3098:1845_1920x0_80_0_0_935b2f5a98288aa22fec92e14a50c215.jpg

БЕРЛИН, 19 мар — РИА Новости. Берлин отвергает экстерриториальные санкции США против газопровода "Северный поток — 2", о чем уже заявлял американской администрации и продолжит это делать, сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить работу, подчеркнув, что они "рискуют" введением ограничений. После этого концерны Uniper и OMV выступили в поддержку газопровода. В OMV обратили внимание на экономический характер "Северного потока — 2" и отметили его важность для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы. В Uniper убеждены, что трубопровод достроят."Наша позиция остается тут неизменной. Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожают и которые вводят США в связи с "Северным потоком — 2", мы отклоняем их", — сказал Зайберт.В свою очередь, официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар отказалась комментировать публикацию Handelsblatt, в которой со ссылкой на источник сообщалось, что ФРГ пообещала США усилить поддержку Украины, чтобы завершить "Северный поток — 2" без дополнительных ограничений.Десятого марта на слушаниях в палате представителей Блинкен отмечал, что США рассматривают возможность новых санкций против магистрали. При этом, как указал госсекретарь, Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда проект практически реализован."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".

https://ria.ru/20210318/usloviya-1601878097.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

украина

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария адебар, штеффен зайберт, мид германии, украина, северный поток — 2, германия, сша, в мире