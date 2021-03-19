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Германия отвергла санкции США по "Северному потоку — 2"
Германия отвергла санкции США по "Северному потоку — 2"
Берлин отвергает экстерриториальные санкции США против газопровода "Северный поток — 2", о чем уже заявлял американской администрации и продолжит это делать,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:16
2021-03-19T16:34
мария адебар
штеффен зайберт
мид германии
украина
северный поток — 2
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 19 мар — РИА Новости. Берлин отвергает экстерриториальные санкции США против газопровода "Северный поток — 2", о чем уже заявлял американской администрации и продолжит это делать, сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить работу, подчеркнув, что они "рискуют" введением ограничений. После этого концерны Uniper и OMV выступили в поддержку газопровода. В OMV обратили внимание на экономический характер "Северного потока — 2" и отметили его важность для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы. В Uniper убеждены, что трубопровод достроят."Наша позиция остается тут неизменной. Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожают и которые вводят США в связи с "Северным потоком — 2", мы отклоняем их", — сказал Зайберт.В свою очередь, официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар отказалась комментировать публикацию Handelsblatt, в которой со ссылкой на источник сообщалось, что ФРГ пообещала США усилить поддержку Украины, чтобы завершить "Северный поток — 2" без дополнительных ограничений.Десятого марта на слушаниях в палате представителей Блинкен отмечал, что США рассматривают возможность новых санкций против магистрали. При этом, как указал госсекретарь, Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда проект практически реализован."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
https://ria.ru/20210318/usloviya-1601878097.html
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мария адебар, штеффен зайберт, мид германии, украина, северный поток — 2, германия, сша, в мире

Германия отвергла санкции США по "Северному потоку — 2"

14:16 19.03.2021 (обновлено: 16:34 19.03.2021)
 
© REUTERS / Anton VaganovСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© REUTERS / Anton Vaganov
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БЕРЛИН, 19 мар — РИА Новости. Берлин отвергает экстерриториальные санкции США против газопровода "Северный поток — 2", о чем уже заявлял американской администрации и продолжит это делать, сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить работу, подчеркнув, что они "рискуют" введением ограничений. После этого концерны Uniper и OMV выступили в поддержку газопровода. В OMV обратили внимание на экономический характер "Северного потока — 2" и отметили его важность для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы. В Uniper убеждены, что трубопровод достроят.
"Наша позиция остается тут неизменной. Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожают и которые вводят США в связи с "Северным потоком — 2", мы отклоняем их", — сказал Зайберт.
В свою очередь, официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар отказалась комментировать публикацию Handelsblatt, в которой со ссылкой на источник сообщалось, что ФРГ пообещала США усилить поддержку Украины, чтобы завершить "Северный поток — 2" без дополнительных ограничений.
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 19:26
СМИ раскрыли детали переговоров Германии и США по "Северному потоку — 2"
Десятого марта на слушаниях в палате представителей Блинкен отмечал, что США рассматривают возможность новых санкций против магистрали. При этом, как указал госсекретарь, Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда проект практически реализован.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Мария АдебарШтеффен ЗайбертМИД ГерманииУкраинаСеверный поток — 2ГерманияСШАВ мире
 
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