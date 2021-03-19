Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/rossiyanka-1602075883.html
Отбывшая срок в США россиянка Тэрада вернется домой до конца марта
Отбывшая срок в США россиянка Тэрада вернется домой до конца марта
Отбывшая срок в США гражданка РФ Мира Тэрада вернется домой до конца марта, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T22:40
2021-03-19T22:40
россия
мира тэрада
финляндия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570427301_0:289:2775:1850_1920x0_80_0_0_8a144ac4812485db593853a6a68094b0.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Отбывшая срок в США гражданка РФ Мира Тэрада вернется домой до конца марта, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров."Если не будет у них никаких бюрократических проволочек, то до конца марта она вернется на родину", - сказал дипломат.По его словам, Тэраду посетил в депортационном центре в Луизиане консул-советник российского дипучреждения.У Тэрады были определённые жалобы на условия содержания, об этом было сообщено американской стороне, уточнил дипломат."Консул-советник выписал свидетельство о возвращении, посетил ее, видел ее лично, беседовал обо всем (с ней), беседовал с руководством депортационного центра", - уточнил Захаров.По его словам, к ближайшему вторнику депортировать Тэраду американские власти уже не успевают, так что, скорее всего, это будет через неделю.В начале февраля РИА Новости в управлении шерифа округа Пикенс сообщили, что 32-летняя Тэрада готовится к депортации в Россию после освобождения из тюрьмы в Алабаме.Мира Тэрада (ранее носила имя Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Суд в США приговорил Тэраду к 2,5 годам тюрьмы. Срок заключения истек 29 января 2021 года, после чего ее перевели в другую тюрьму, где она ожидает депортации.
https://ria.ru/20210318/butina-1601783122.html
https://ria.ru/20210212/naslednitsa-1597285613.html
россия
финляндия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570427301_0:0:2467:1850_1920x0_80_0_0_3cf7932b90a27240956c55bbe8720888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мира тэрада, финляндия, сша, в мире

Отбывшая срок в США россиянка Тэрада вернется домой до конца марта

22:40 19.03.2021
 
© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Matt Rourke, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Отбывшая срок в США гражданка РФ Мира Тэрада вернется домой до конца марта, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.
"Если не будет у них никаких бюрократических проволочек, то до конца марта она вернется на родину", - сказал дипломат.
Мария Бутина в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 11:55
Бутина представила фонд "Своих не бросаем"
По его словам, Тэраду посетил в депортационном центре в Луизиане консул-советник российского дипучреждения.
У Тэрады были определённые жалобы на условия содержания, об этом было сообщено американской стороне, уточнил дипломат.
"Консул-советник выписал свидетельство о возвращении, посетил ее, видел ее лично, беседовал обо всем (с ней), беседовал с руководством депортационного центра", - уточнил Захаров.
По его словам, к ближайшему вторнику депортировать Тэраду американские власти уже не успевают, так что, скорее всего, это будет через неделю.
В начале февраля РИА Новости в управлении шерифа округа Пикенс сообщили, что 32-летняя Тэрада готовится к депортации в Россию после освобождения из тюрьмы в Алабаме.
Мира Тэрада (ранее носила имя Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Суд в США приговорил Тэраду к 2,5 годам тюрьмы. Срок заключения истек 29 января 2021 года, после чего ее перевели в другую тюрьму, где она ожидает депортации.
Вход в здание федерального суда Южного округа Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 21:20
В США вышла из тюрьмы россиянка, выдававшая себя за миллионершу
 
РоссияМира ТэрадаФинляндияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15В московском метро заметили "красноармейца", гулявшего по путям
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
Лента новостейМолния