https://ria.ru/20210319/rossiyanka-1602075883.html

Отбывшая срок в США россиянка Тэрада вернется домой до конца марта

Отбывшая срок в США россиянка Тэрада вернется домой до конца марта

Отбывшая срок в США гражданка РФ Мира Тэрада вернется домой до конца марта, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T22:40

2021-03-19T22:40

2021-03-19T22:40

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Отбывшая срок в США гражданка РФ Мира Тэрада вернется домой до конца марта, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров."Если не будет у них никаких бюрократических проволочек, то до конца марта она вернется на родину", - сказал дипломат.По его словам, Тэраду посетил в депортационном центре в Луизиане консул-советник российского дипучреждения.У Тэрады были определённые жалобы на условия содержания, об этом было сообщено американской стороне, уточнил дипломат."Консул-советник выписал свидетельство о возвращении, посетил ее, видел ее лично, беседовал обо всем (с ней), беседовал с руководством депортационного центра", - уточнил Захаров.По его словам, к ближайшему вторнику депортировать Тэраду американские власти уже не успевают, так что, скорее всего, это будет через неделю.В начале февраля РИА Новости в управлении шерифа округа Пикенс сообщили, что 32-летняя Тэрада готовится к депортации в Россию после освобождения из тюрьмы в Алабаме.Мира Тэрада (ранее носила имя Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Суд в США приговорил Тэраду к 2,5 годам тюрьмы. Срок заключения истек 29 января 2021 года, после чего ее перевели в другую тюрьму, где она ожидает депортации.

https://ria.ru/20210318/butina-1601783122.html

https://ria.ru/20210212/naslednitsa-1597285613.html

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россия, мира тэрада, финляндия, сша, в мире