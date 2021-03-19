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Роскачество назвало лучшие смартфоны
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Роскачество назвало лучшие смартфоны конца 2020-го – начала 2021 года, обновленный список опубликован на сайте организации. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T07:24
2021-03-19T07:24
2021-03-19T10:30
роскачество
технологии
общество
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Роскачество назвало лучшие смартфоны конца 2020-го – начала 2021 года, обновленный список опубликован на сайте организации.Возглавил список Samsung Galaxy S21 Ultra 5G с общим баллом 3,96 из пяти. Как отметили эксперты, этот смартфон обладает 6,8-дюймовым OLED-дисплеем и развитой системой камер, а его чипсет с 12 гигабайтами оперативной памяти обеспечил смартфону высший балл в тестах на производительность.На втором месте расположился Huawei Mate 40 Pro с результатов 3,79 балла. По сравнению с предыдущей моделью линейки дисплей у этого устройства увеличился до 6,7 дюйма, при этом имеющаяся тройная камера позволяет делать на нем качественные снимки, а восьмиядерный процессор имеет хорошую производительность.Третье место досталось OnePlus Nord N10 5G с показателем 3,78 балла, который, как указали эксперты, является одним из лучших по соотношению цены и качества. На гаджете установлен процессор Qualcomm Snapdragon 690, он имеет шесть гигабайт оперативной памяти, при этом встроенную флеш-память можно увеличить с помощью карты microSD.В список шести лучших смартфонов также вошли Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy S21 5G и Xiaomi Redmi Note 9T.
https://ria.ru/20210314/zaryadka-1601117470.html
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роскачество, технологии, общество
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Роскачество
назвало лучшие смартфоны конца 2020-го – начала 2021 года, обновленный список опубликован
на сайте организации.
Возглавил список Samsung Galaxy S21 Ultra 5G с общим баллом 3,96 из пяти. Как отметили эксперты, этот смартфон обладает 6,8-дюймовым OLED-дисплеем и развитой системой камер, а его чипсет с 12 гигабайтами оперативной памяти обеспечил смартфону высший балл в тестах на производительность.
На втором месте расположился Huawei Mate 40 Pro с результатов 3,79 балла. По сравнению с предыдущей моделью линейки дисплей у этого устройства увеличился до 6,7 дюйма, при этом имеющаяся тройная камера позволяет делать на нем качественные снимки, а восьмиядерный процессор имеет хорошую производительность.
Третье место досталось OnePlus Nord N10 5G с показателем 3,78 балла, который, как указали эксперты, является одним из лучших по соотношению цены и качества. На гаджете установлен процессор Qualcomm Snapdragon 690, он имеет шесть гигабайт оперативной памяти, при этом встроенную флеш-память можно увеличить с помощью карты microSD.
В список шести лучших смартфонов также вошли Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy S21 5G и Xiaomi Redmi Note 9T.