https://ria.ru/20210319/reyting-1601914681.html

Роскачество назвало лучшие смартфоны

Роскачество назвало лучшие смартфоны

Роскачество назвало лучшие смартфоны конца 2020-го – начала 2021 года, обновленный список опубликован на сайте организации. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T07:24

2021-03-19T07:24

2021-03-19T10:30

роскачество

технологии

общество

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Роскачество назвало лучшие смартфоны конца 2020-го – начала 2021 года, обновленный список опубликован на сайте организации.Возглавил список Samsung Galaxy S21 Ultra 5G с общим баллом 3,96 из пяти. Как отметили эксперты, этот смартфон обладает 6,8-дюймовым OLED-дисплеем и развитой системой камер, а его чипсет с 12 гигабайтами оперативной памяти обеспечил смартфону высший балл в тестах на производительность.На втором месте расположился Huawei Mate 40 Pro с результатов 3,79 балла. По сравнению с предыдущей моделью линейки дисплей у этого устройства увеличился до 6,7 дюйма, при этом имеющаяся тройная камера позволяет делать на нем качественные снимки, а восьмиядерный процессор имеет хорошую производительность.Третье место досталось OnePlus Nord N10 5G с показателем 3,78 балла, который, как указали эксперты, является одним из лучших по соотношению цены и качества. На гаджете установлен процессор Qualcomm Snapdragon 690, он имеет шесть гигабайт оперативной памяти, при этом встроенную флеш-память можно увеличить с помощью карты microSD.В список шести лучших смартфонов также вошли Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy S21 5G и Xiaomi Redmi Note 9T.

https://ria.ru/20210314/zaryadka-1601117470.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, технологии, общество