https://ria.ru/20210319/rebenok-1602038737.html

Ребенка, которого россиянка пыталась вывезти из Германии, передали отцу

Ребенка, которого россиянка пыталась вывезти из Германии, передали отцу

Немецкий суд решил передать отцу ребенка – россиянина, которого мать пыталась вывезти из Германии, сообщил РИА Новости российский консул в Гданьске Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:20

2021-03-19T18:20

2021-03-19T18:20

дмитрий нестеров

евросоюз

польша

германия

в мире

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ВАРШАВА, 19 мар – РИА Новости. Немецкий суд решил передать отцу ребенка – россиянина, которого мать пыталась вывезти из Германии, сообщил РИА Новости российский консул в Гданьске Дмитрий Нестеров.Ранее сообщалось, что гражданка России Виктория Иккерт пыталась вывезти из Германии своего годовалого сына, но была задержана на польско-российской границе."Из Германии получено решение суда о незамедлительной передаче ребенка отцу", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что решение немецкого суда промежуточное и не отменяет основного заседания суда в Германии 22 марта, где будет рассматриваться иск отца ребенка Евгения Иккерта, который требует предоставить ему полное право опеки над ребенком.Консул уточнил, что ребенок и его отец имеют двойное гражданство – российское и немецкое, а мать – российское и временный вид на жительство в Германии.Собеседник агентства уточнил, что ранее, 10 февраля, немецким судом было принято решение запретить женщине вывозить ребенка с территории Германии под угрозой штрафа в 25 тысяч евро.До этого на почве семейного конфликта она 1,5 месяца пребывала с сыном в социальном центре, после чего попыталась с ребенком уехать в Россию через Польшу.После того, как польские пограничники не выпустили женщину с сыном с территории Евросоюза, их определили их в семейный приют в пограничном Бранево.

https://ria.ru/20210129/deti-1594774424.html

https://ria.ru/20200221/1565042246.html

польша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дмитрий нестеров, евросоюз, польша, германия, в мире