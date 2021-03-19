Ребенка, которого россиянка пыталась вывезти из Германии, передали отцу
ВАРШАВА, 19 мар – РИА Новости. Немецкий суд решил передать отцу ребенка – россиянина, которого мать пыталась вывезти из Германии, сообщил РИА Новости российский консул в Гданьске Дмитрий Нестеров.
Ранее сообщалось, что гражданка России Виктория Иккерт пыталась вывезти из Германии своего годовалого сына, но была задержана на польско-российской границе.
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"Из Германии получено решение суда о незамедлительной передаче ребенка отцу", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что решение немецкого суда промежуточное и не отменяет основного заседания суда в Германии 22 марта, где будет рассматриваться иск отца ребенка Евгения Иккерта, который требует предоставить ему полное право опеки над ребенком.
Консул уточнил, что ребенок и его отец имеют двойное гражданство – российское и немецкое, а мать – российское и временный вид на жительство в Германии.
Собеседник агентства уточнил, что ранее, 10 февраля, немецким судом было принято решение запретить женщине вывозить ребенка с территории Германии под угрозой штрафа в 25 тысяч евро.
До этого на почве семейного конфликта она 1,5 месяца пребывала с сыном в социальном центре, после чего попыталась с ребенком уехать в Россию через Польшу.
После того, как польские пограничники не выпустили женщину с сыном с территории Евросоюза, их определили их в семейный приют в пограничном Бранево.
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