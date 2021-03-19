https://ria.ru/20210319/rasizm-1601910366.html

Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать

Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о рабстве и расизме в Штатах, признала, что Америке... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T03:56

2021-03-19T03:56

2021-03-19T04:13

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о рабстве и расизме в Штатах, признала, что Америке есть над чем подумать в этой области.Путин, говоря в четверг об американском истеблишменте, заявил, что до сих пор афроамериканцы в США сталкиваются с "несправедливостью и истреблением", а также напомнил о "очень тяжелом" и "очень жестоком" периоде рабовладения в этой стране.Пресс-секретарь Белого дома также выразила мнение, что Путин вряд ли поддается обидам. "Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники", - сказала она.При этом Псаки вновь заявила, что Байден не будет смягчать выражения в отношении России. В то же время она добавила, что США будут искать возможности сотрудничества с Россией в сфере ядерного нераспространения.Президент США ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". Как утверждают СМИ, Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он российского коллегу "убийцей". Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.Российский МИД расценил высказывания Байдена как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили для консультаций в Москву.Сам Владимир Путин, комментируя эти заявления, пожелал американскому президенту здоровья. Позднее он предложил Байдену продолжить разговор "без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии". По его словам, это "было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран". В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.Псаки заявила, Белый дом пока не располагает информацией о возможной беседе двух лидеров, добавив, что что в пятницу Байден будет "довольно занят" в Джорджии. Сам президент США не ответил на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20210319/psikh-1601908368.html

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россия, дженнифер псаки, владимир путин, сша, в мире