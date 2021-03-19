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НАСА успешно испытало центральный блок ракеты для полетов на Луну и Марс
НАСА успешно испытало центральный блок ракеты для полетов на Луну и Марс
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) провело успешное испытание центрального ракетного блока... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:15
2021-03-19T09:15
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) провело успешное испытание центрального ракетного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System), на которой планируется отправлять корабль Orion на Луну и Марс."Четыре двигателя RS-25 самого большого элемента ракеты, который НАСА когда-либо строило – центрального ракетного блока ракеты-носителя Space Launch System (SLS) – работали на протяжении 8 минут и 19 секунд в космическом центре имени Джона Стенниса около города Бей-Сент-Луис, Миссисипи", - сообщается на сайте ведомства.Как отмечает ведомство, успешное испытание этого элемента является "важным этапом" в реализации миссии "Артемис-1", в рамках которой планируется отправить беспилотный космический корабль Orion в испытательный полет вокруг Луны.SLS строится для запуска создаваемого нового американского космического корабля Orion для отправки астронавтов на Луну в 2024 году и последующих полетов в далекий космос, в том числе на Марс. В декабре 2019 года сообщалось, что НАСА завершило сборку центрального блока ракеты-носителя SLS.Ввод в эксплуатацию ракеты многократно откладывался. Первый пуск планировался на 2019 год, затем был перенесен на июнь 2020 года. В соответствии с этим графиком предполагалось, что первый запуск ракеты с миссией "Артемис-1" состоится в 2021 году.
https://ria.ru/20210317/mars-1601641618.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210306/perseverance-1600177541.html
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луна, марс, космос - риа наука, наса, сша

НАСА успешно испытало центральный блок ракеты для полетов на Луну и Марс

09:15 19.03.2021
 
© NASAМарс
Марс - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© NASA
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) провело успешное испытание центрального ракетного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System), на которой планируется отправлять корабль Orion на Луну и Марс.
"Четыре двигателя RS-25 самого большого элемента ракеты, который НАСА когда-либо строило – центрального ракетного блока ракеты-носителя Space Launch System (SLS) – работали на протяжении 8 минут и 19 секунд в космическом центре имени Джона Стенниса около города Бей-Сент-Луис, Миссисипи", - сообщается на сайте ведомства.
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Как отмечает ведомство, успешное испытание этого элемента является "важным этапом" в реализации миссии "Артемис-1", в рамках которой планируется отправить беспилотный космический корабль Orion в испытательный полет вокруг Луны.
SLS строится для запуска создаваемого нового американского космического корабля Orion для отправки астронавтов на Луну в 2024 году и последующих полетов в далекий космос, в том числе на Марс. В декабре 2019 года сообщалось, что НАСА завершило сборку центрального блока ракеты-носителя SLS.
Ввод в эксплуатацию ракеты многократно откладывался. Первый пуск планировался на 2019 год, затем был перенесен на июнь 2020 года. В соответствии с этим графиком предполагалось, что первый запуск ракеты с миссией "Артемис-1" состоится в 2021 году.
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