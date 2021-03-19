https://ria.ru/20210319/raketa-1601921326.html

НАСА успешно испытало центральный блок ракеты для полетов на Луну и Марс

НАСА успешно испытало центральный блок ракеты для полетов на Луну и Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) провело успешное испытание центрального ракетного блока... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T09:15

2021-03-19T09:15

2021-03-19T09:15

луна

марс

космос - риа наука

наса

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148939/22/1489392273_0:258:1552:1131_1920x0_80_0_0_2232de2b4b3a9c8208e8430a52082073.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) провело успешное испытание центрального ракетного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System), на которой планируется отправлять корабль Orion на Луну и Марс."Четыре двигателя RS-25 самого большого элемента ракеты, который НАСА когда-либо строило – центрального ракетного блока ракеты-носителя Space Launch System (SLS) – работали на протяжении 8 минут и 19 секунд в космическом центре имени Джона Стенниса около города Бей-Сент-Луис, Миссисипи", - сообщается на сайте ведомства.Как отмечает ведомство, успешное испытание этого элемента является "важным этапом" в реализации миссии "Артемис-1", в рамках которой планируется отправить беспилотный космический корабль Orion в испытательный полет вокруг Луны.SLS строится для запуска создаваемого нового американского космического корабля Orion для отправки астронавтов на Луну в 2024 году и последующих полетов в далекий космос, в том числе на Марс. В декабре 2019 года сообщалось, что НАСА завершило сборку центрального блока ракеты-носителя SLS.Ввод в эксплуатацию ракеты многократно откладывался. Первый пуск планировался на 2019 год, затем был перенесен на июнь 2020 года. В соответствии с этим графиком предполагалось, что первый запуск ракеты с миссией "Артемис-1" состоится в 2021 году.

https://ria.ru/20210317/mars-1601641618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210306/perseverance-1600177541.html

луна

марс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, марс, космос - риа наука, наса, сша