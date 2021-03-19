Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что, с ее точки зрения, российский президент Владимир Путин вряд ли поддается обидам.
"Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники", - сказала Псаки в эфире MSNBC, комментируя резкие выпады президента США Джо Байдена в адрес Путина.
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.
Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник в прямом эфире. Байден на это пока не ответил.