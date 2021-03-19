https://ria.ru/20210319/putin-1601910246.html

Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам

Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что, с ее точки зрения, российский президент Владимир Путин вряд ли поддается обидам. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T03:51

2021-03-19T03:51

2021-03-19T03:51

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что, с ее точки зрения, российский президент Владимир Путин вряд ли поддается обидам.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник в прямом эфире. Байден на это пока не ответил.

https://ria.ru/20210319/telemost-1601909982.html

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире