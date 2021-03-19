https://ria.ru/20210319/putevki-1602009876.html
Набиуллина объяснила рост цен на туристические путевки
Набиуллина объяснила рост цен на туристические путевки
Туристическая инфраструктура оказалась не готова к росту спроса, поэтому путевки подорожали, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:23
2021-03-19T16:23
2021-03-19T16:23
туризм
новости - туризм
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597258405_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_72c217324bc8a871540d4737566ff644.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Туристическая инфраструктура оказалась не готова к росту спроса, поэтому путевки подорожали, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Предприятиям требуется время, чтобы подстроить бизнес-планы под более быстрое восстановление спроса, найти дополнительных поставщиков, привлечь рабочую силу и нарастить объемы выпуска. Наглядным примером является сектор внутреннего туризма. Переключение массового туристического потока произошло весьма быстро и не было ожидаемым. К этому не была готова туристическая инфраструктура, что сказалось на ценах", - заявила глава ЦБ.В настоящее время, по ее словам, спрос восстанавливается уверенно, тогда как для восстановления предложения требуется больше времени, поскольку нормализация цепочек производства и поставок товаров не может произойти одномоментно, особенно с учетом локально сохраняющихся ограничений.
https://ria.ru/20210316/kurily-1601499553.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597258405_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_708e70c87f2eee44d7eb142347677f32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика