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Туризм
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Набиуллина объяснила рост цен на туристические путевки
Набиуллина объяснила рост цен на туристические путевки
Туристическая инфраструктура оказалась не готова к росту спроса, поэтому путевки подорожали, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:23
2021-03-19T16:23
туризм
новости - туризм
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Туристическая инфраструктура оказалась не готова к росту спроса, поэтому путевки подорожали, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Предприятиям требуется время, чтобы подстроить бизнес-планы под более быстрое восстановление спроса, найти дополнительных поставщиков, привлечь рабочую силу и нарастить объемы выпуска. Наглядным примером является сектор внутреннего туризма. Переключение массового туристического потока произошло весьма быстро и не было ожидаемым. К этому не была готова туристическая инфраструктура, что сказалось на ценах", - заявила глава ЦБ.В настоящее время, по ее словам, спрос восстанавливается уверенно, тогда как для восстановления предложения требуется больше времени, поскольку нормализация цепочек производства и поставок товаров не может произойти одномоментно, особенно с учетом локально сохраняющихся ограничений.
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новости - туризм, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина объяснила рост цен на туристические путевки

16:23 19.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Туристическая инфраструктура оказалась не готова к росту спроса, поэтому путевки подорожали, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Предприятиям требуется время, чтобы подстроить бизнес-планы под более быстрое восстановление спроса, найти дополнительных поставщиков, привлечь рабочую силу и нарастить объемы выпуска. Наглядным примером является сектор внутреннего туризма. Переключение массового туристического потока произошло весьма быстро и не было ожидаемым. К этому не была готова туристическая инфраструктура, что сказалось на ценах", - заявила глава ЦБ.
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В настоящее время, по ее словам, спрос восстанавливается уверенно, тогда как для восстановления предложения требуется больше времени, поскольку нормализация цепочек производства и поставок товаров не может произойти одномоментно, особенно с учетом локально сохраняющихся ограничений.
 
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