https://ria.ru/20210319/putevki-1602009876.html

Набиуллина объяснила рост цен на туристические путевки

Набиуллина объяснила рост цен на туристические путевки

Туристическая инфраструктура оказалась не готова к росту спроса, поэтому путевки подорожали, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:23

2021-03-19T16:23

2021-03-19T16:23

туризм

новости - туризм

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Туристическая инфраструктура оказалась не готова к росту спроса, поэтому путевки подорожали, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Предприятиям требуется время, чтобы подстроить бизнес-планы под более быстрое восстановление спроса, найти дополнительных поставщиков, привлечь рабочую силу и нарастить объемы выпуска. Наглядным примером является сектор внутреннего туризма. Переключение массового туристического потока произошло весьма быстро и не было ожидаемым. К этому не была готова туристическая инфраструктура, что сказалось на ценах", - заявила глава ЦБ.В настоящее время, по ее словам, спрос восстанавливается уверенно, тогда как для восстановления предложения требуется больше времени, поскольку нормализация цепочек производства и поставок товаров не может произойти одномоментно, особенно с учетом локально сохраняющихся ограничений.

https://ria.ru/20210316/kurily-1601499553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика