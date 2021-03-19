https://ria.ru/20210319/pushkov-1601907695.html
Пушков дал совет США после слов Псаки о России
Пушков дал совет США после слов Псаки о России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о сотрудничестве с Россией. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T01:54
2021-03-19T01:54
2021-03-19T02:32
россия
алексей пушков
джо байден
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578236503_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_10878d9bae3a233977fc807c902e5872.jpg
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о сотрудничестве с Россией. Как ранее заявила Псаки, Соединенные Штаты уверены, что Вашингтон и Москва продолжат находить сферы для продолжения сотрудничества, где их национальные интересы совпадают. При этом в Белом доме продолжают считать дипломатию первостепенным инструментом в отношениях с Россией."Пусть аппарат Белого дома и Госдеп сначала научат дипломатии своего президента, а потом уже о важности дипломатии толкуют. А то одно с другим никак не вяжется", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Ранее сенатор выразил мнение, что президент США Джо Байден намеренно взял курс на резкое обострение и перешел к беспрецедентным прямым личным оскорблениям. Он подчеркнул, что улучшение отношений с США в нынешних условиях невозможно.Накануне Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего президента России "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о российском лидере "метафорой". Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и напомнил, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник в прямом эфире.
https://ria.ru/20210318/bayden-1601898798.html
https://ria.ru/20210318/posol-1601835542.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578236503_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_455671c4f8a1fc78e984303d9980fc47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков
прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о сотрудничестве с Россией.
Как ранее заявила Псаки, Соединенные Штаты уверены, что Вашингтон и Москва продолжат находить сферы для продолжения сотрудничества, где их национальные интересы совпадают. При этом в Белом доме продолжают считать дипломатию первостепенным инструментом в отношениях с Россией.
"Пусть аппарат Белого дома и Госдеп сначала научат дипломатии своего президента, а потом уже о важности дипломатии толкуют. А то одно с другим никак не вяжется", - написал сенатор в своем Telegram-канале
.
Ранее сенатор выразил мнение, что президент США Джо Байден намеренно взял курс на резкое обострение и перешел к беспрецедентным прямым личным оскорблениям. Он подчеркнул, что улучшение отношений с США в нынешних условиях невозможно.
Накануне Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего президента России "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о российском лидере "метафорой".
Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и напомнил, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник в прямом эфире.