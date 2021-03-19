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Пушков дал совет США после слов Псаки о России
Пушков дал совет США после слов Псаки о России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о сотрудничестве с Россией. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T01:54
2021-03-19T02:32
россия
алексей пушков
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о сотрудничестве с Россией. Как ранее заявила Псаки, Соединенные Штаты уверены, что Вашингтон и Москва продолжат находить сферы для продолжения сотрудничества, где их национальные интересы совпадают. При этом в Белом доме продолжают считать дипломатию первостепенным инструментом в отношениях с Россией."Пусть аппарат Белого дома и Госдеп сначала научат дипломатии своего президента, а потом уже о важности дипломатии толкуют. А то одно с другим никак не вяжется", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Ранее сенатор выразил мнение, что президент США Джо Байден намеренно взял курс на резкое обострение и перешел к беспрецедентным прямым личным оскорблениям. Он подчеркнул, что улучшение отношений с США в нынешних условиях невозможно.Накануне Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего президента России "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о российском лидере "метафорой". Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и напомнил, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник в прямом эфире.
https://ria.ru/20210318/bayden-1601898798.html
https://ria.ru/20210318/posol-1601835542.html
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россия, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Пушков дал совет США после слов Псаки о России

01:54 19.03.2021 (обновлено: 02:32 19.03.2021)
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о сотрудничестве с Россией.
Как ранее заявила Псаки, Соединенные Штаты уверены, что Вашингтон и Москва продолжат находить сферы для продолжения сотрудничества, где их национальные интересы совпадают. При этом в Белом доме продолжают считать дипломатию первостепенным инструментом в отношениях с Россией.
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"Пусть аппарат Белого дома и Госдеп сначала научат дипломатии своего президента, а потом уже о важности дипломатии толкуют. А то одно с другим никак не вяжется", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее сенатор выразил мнение, что президент США Джо Байден намеренно взял курс на резкое обострение и перешел к беспрецедентным прямым личным оскорблениям. Он подчеркнул, что улучшение отношений с США в нынешних условиях невозможно.
Накануне Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего президента России "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о российском лидере "метафорой".
Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и напомнил, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник в прямом эфире.
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РоссияАлексей ПушковДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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