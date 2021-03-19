https://ria.ru/20210319/psikh-1601908368.html

"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине

"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине

Соединенные Штаты Америки возглавил психически неуравновешенный человек. Такое мнение высказали читатели британского издания Daily Mail после того, как... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T02:04

2021-03-19T02:04

2021-03-19T02:07

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джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки возглавил психически неуравновешенный человек. Такое мнение высказали читатели британского издания Daily Mail после того, как президент США Джо Байден резко высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина"В Белом доме засел псих…", - выразил мнение Deeez."Слабоумный Джо (Байден – Прим. ред.) идет! Осторожнее с ходунками!", - написал MYak."Разжигатель войн Байден решил начать с России", - считает psvensson75."Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую", - поддержал предыдущего комментатора CarCarr."Это не Путин пытается извести Америку, а Байден", - полагает ViveLeTrump."Ну и ну, Байден - самый позорный президент за всю историю", - резюмировал Triumphantape.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.Президент России, в свою очередь, прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник в прямом эфире.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире