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"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Соединенные Штаты Америки возглавил психически неуравновешенный человек. Такое мнение высказали читатели британского издания Daily Mail после того, как... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T02:04
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россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки возглавил психически неуравновешенный человек. Такое мнение высказали читатели британского издания Daily Mail после того, как президент США Джо Байден резко высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина"В Белом доме засел псих…", - выразил мнение Deeez."Слабоумный Джо (Байден – Прим. ред.) идет! Осторожнее с ходунками!", - написал MYak."Разжигатель войн Байден решил начать с России", - считает psvensson75."Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую", - поддержал предыдущего комментатора CarCarr."Это не Путин пытается извести Америку, а Байден", - полагает ViveLeTrump."Ну и ну, Байден - самый позорный президент за всю историю", - резюмировал Triumphantape.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.Президент России, в свою очередь, прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник в прямом эфире.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине

02:04 19.03.2021 (обновлено: 02:07 19.03.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки возглавил психически неуравновешенный человек. Такое мнение высказали читатели британского издания Daily Mail после того, как президент США Джо Байден резко высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина
"В Белом доме засел псих…", - выразил мнение Deeez.
"Слабоумный Джо (Байден – Прим. ред.) идет! Осторожнее с ходунками!", - написал MYak.
"Разжигатель войн Байден решил начать с России", - считает psvensson75.
"Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую", - поддержал предыдущего комментатора CarCarr.
"Это не Путин пытается извести Америку, а Байден", - полагает ViveLeTrump.
"Ну и ну, Байден - самый позорный президент за всю историю", - резюмировал Triumphantape.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
01:02
Байден ушел от ответа на вопрос о возможности разговора с Путиным
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.
Президент России, в свою очередь, прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник в прямом эфире.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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