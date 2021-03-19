https://ria.ru/20210319/promploschadka-1601950596.html

Промплощадка "Руднево" получила статус индустриального парка

Промплощадка "Руднево" получила статус индустриального парка

Промышленная площадка "Руднево" на востоке столицы получила статус индустриального парка, дающий право на получение федеральных льгот, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:10

2021-03-19T12:10

2021-03-19T12:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Промышленная площадка "Руднево" на востоке столицы получила статус индустриального парка, дающий право на получение федеральных льгот, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что теперь "Руднево" сможет подать заявку на присвоение статуса инвестиционного приоритетного проекта города Москвы по созданию индустриального (промышленного) парка, что даст промплощадке значительные региональные налоговые льготы. Также эту площадку планируется включить в состав особой экономической зоны "Технополис "Москва".В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что на начальном этапе развития промышленной зоны "Руднево" под застройку были выделены пять земельных участков общей площадью 11,2 гектара. "На них появятся 19 объектов капитального строительства общей площадью почти 85 тысяч квадратных метров, где планируется разместить более 40 новых высокотехнологичных производств. Строительные работы на площадке начались в конце 2020 года, а ввод в эксплуатацию первых объектов планируется в первом квартале 2022 года. Завершение строительно-монтажных работ и размещение резидентов запланировано в 2023 году", – рассказал глава ведомства.

https://ria.ru/20210315/tekhnopark-1601229901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров