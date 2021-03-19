Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210319/promploschadka-1601950596.html
Промплощадка "Руднево" получила статус индустриального парка
Промплощадка "Руднево" получила статус индустриального парка
Промышленная площадка "Руднево" на востоке столицы получила статус индустриального парка, дающий право на получение федеральных льгот, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:10
2021-03-19T12:10
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601950669_50:0:1472:800_1920x0_80_0_0_fc480a0696731a24c6c53d978059c7e0.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Промышленная площадка "Руднево" на востоке столицы получила статус индустриального парка, дающий право на получение федеральных льгот, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что теперь "Руднево" сможет подать заявку на присвоение статуса инвестиционного приоритетного проекта города Москвы по созданию индустриального (промышленного) парка, что даст промплощадке значительные региональные налоговые льготы. Также эту площадку планируется включить в состав особой экономической зоны "Технополис "Москва".В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что на начальном этапе развития промышленной зоны "Руднево" под застройку были выделены пять земельных участков общей площадью 11,2 гектара. "На них появятся 19 объектов капитального строительства общей площадью почти 85 тысяч квадратных метров, где планируется разместить более 40 новых высокотехнологичных производств. Строительные работы на площадке начались в конце 2020 года, а ввод в эксплуатацию первых объектов планируется в первом квартале 2022 года. Завершение строительно-монтажных работ и размещение резидентов запланировано в 2023 году", – рассказал глава ведомства.
https://ria.ru/20210315/tekhnopark-1601229901.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601950669_228:0:1295:800_1920x0_80_0_0_7e1d1aaae7af4ab4157d61bf3e0bf63c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр прохоров

Промплощадка "Руднево" получила статус индустриального парка

12:10 19.03.2021
 
© Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПроектное решение технопарка "Руднево" на территории Москвы
Проектное решение технопарка Руднево на территории Москвы - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Промышленная площадка "Руднево" на востоке столицы получила статус индустриального парка, дающий право на получение федеральных льгот, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Промплощадка стала вторым индустриальным парком на территории Москвы, аккредитованным Минпромторгом. Первый такой статус получил парк "Нижние котлы" в 2018 году. Реализация проекта на площадке "Руднево" позволит создать свыше трех тысяч новых рабочих мест и привлечь до 5 миллиардов рублей частных инвестиций в экономику города", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что теперь "Руднево" сможет подать заявку на присвоение статуса инвестиционного приоритетного проекта города Москвы по созданию индустриального (промышленного) парка, что даст промплощадке значительные региональные налоговые льготы. Также эту площадку планируется включить в состав особой экономической зоны "Технополис "Москва".
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что на начальном этапе развития промышленной зоны "Руднево" под застройку были выделены пять земельных участков общей площадью 11,2 гектара.
Промышленный технопарк в Молжаниновском районе - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 12:41Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве появятся промышленный технопарк и производственный комплекс
"На них появятся 19 объектов капитального строительства общей площадью почти 85 тысяч квадратных метров, где планируется разместить более 40 новых высокотехнологичных производств. Строительные работы на площадке начались в конце 2020 года, а ввод в эксплуатацию первых объектов планируется в первом квартале 2022 года. Завершение строительно-монтажных работ и размещение резидентов запланировано в 2023 году", – рассказал глава ведомства.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр Прохоров
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15В московском метро заметили "красноармейца", гулявшего по путям
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
Лента новостейМолния