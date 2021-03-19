https://ria.ru/20210319/programma-1602042844.html

Бирюков: работы по программе "Мой район" начнутся, когда растает снег

Бирюков: работы по программе "Мой район" начнутся, когда растает снег

Работы по программе "Мой район" стартуют в Москве, когда на улицах растает снег, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:38

2021-03-19T18:38

2021-03-19T18:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Работы по программе "Мой район" стартуют в Москве, когда на улицах растает снег, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Эта программа основана на программе "Мой район" — она согласована с жителями. И, конечно, как только снег уйдет с наших улиц, мы приступаем к проведению этих мероприятий", - сказал Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24".Цель программы "Мой район" — создать качественную городскую среду для жителей всех муниципальных образований города. В нее входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Главная особенность программы — все проекты учитывают потребности и пожелания жителей.

https://realty.ria.ru/20200416/1570116634.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва