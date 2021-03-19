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Бирюков: работы по программе "Мой район" начнутся, когда растает снег
Бирюков: работы по программе "Мой район" начнутся, когда растает снег
Работы по программе "Мой район" стартуют в Москве, когда на улицах растает снег, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:38
2021-03-19T18:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Работы по программе "Мой район" стартуют в Москве, когда на улицах растает снег, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Эта программа основана на программе "Мой район" — она согласована с жителями. И, конечно, как только снег уйдет с наших улиц, мы приступаем к проведению этих мероприятий", - сказал Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24".Цель программы "Мой район" — создать качественную городскую среду для жителей всех муниципальных образований города. В нее входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Главная особенность программы — все проекты учитывают потребности и пожелания жителей.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Бирюков: работы по программе "Мой район" начнутся, когда растает снег

18:38 19.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Работы по программе "Мой район" стартуют в Москве, когда на улицах растает снег, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Эта программа основана на программе "Мой район" — она согласована с жителями. И, конечно, как только снег уйдет с наших улиц, мы приступаем к проведению этих мероприятий", - сказал Бирюков в интервью телеканалу "Москва 24".
Благоустройство парка Яблоневый сад по программе Мой район в Бирюлево Западное - РИА Новости, 1920, 16.04.2020
16 апреля 2020, 10:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Эксперт: такие программы, как "Мой район" в Москве, нужны всем городам
Цель программы "Мой район" — создать качественную городскую среду для жителей всех муниципальных образований города. В нее входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Главная особенность программы — все проекты учитывают потребности и пожелания жителей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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