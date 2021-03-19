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Главу Фонда капремонта Приморья задержали по делу о превышении полномочий
Главу Фонда капремонта Приморья задержали по делу о превышении полномочий
Директора Фонда капремонта Приморья Андрея Горелова задержали по делу о превышении полномочий, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:49
2021-03-19T10:18
андрей тарасенко
евгений воронин
федеральная пассажирская компания
пушкин
приморский край
уссурийск
находка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Директора Фонда капремонта Приморья Андрея Горелова задержали по делу о превышении полномочий, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК."В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан директор ФПК "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" Андрей Горелов. Следователи провели обыски, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - сказал собеседник.Он отметил, что СУСК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий со стороны должностного лица ФПК "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов"."По версии следствия, в период времени с января по сентябрь 2020 года (Горелов) из личной заинтересованности вышел за пределы своих полномочий и оказал покровительство, а также способствовал успешной предпринимательской деятельности коммерческой организации, которая занималась реализацией элементов кровли и иных строительных материалов", - отметили в СУСК.По данным следствия, эти действия ущемили права и интересы другой коммерческой организации, которая являлась подрядчиком при проведении капитального ремонта многоквартирного дома по улице Пушкина в Уссурийске. Из-за этого компания недополучила оплату в размере свыше 4,2 миллиона рублей, не смогла своевременно закупить необходимый объем стройматериалов для ремонта другого дома в рамках контракта, за что была оштрафована.Ранее Горелов был мэром Находки. В 2018 году он и председатель думы Находкинского городского округа Евгений Воронин подали в отставку после того, как на тот момент врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил им написать заявления об увольнении из-за затянувшегося конфликта.
https://ria.ru/20210316/obvinenie-1601473146.html
https://ria.ru/20210210/politsiya-1596855898.html
пушкин
приморский край
уссурийск
находка
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андрей тарасенко, евгений воронин, федеральная пассажирская компания, пушкин, приморский край, уссурийск, находка, происшествия

Главу Фонда капремонта Приморья задержали по делу о превышении полномочий

09:49 19.03.2021 (обновлено: 10:18 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Директора Фонда капремонта Приморья Андрея Горелова задержали по делу о превышении полномочий, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК.
"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан директор ФПК "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" Андрей Горелов. Следователи провели обыски, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - сказал собеседник.
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Он отметил, что СУСК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий со стороны должностного лица ФПК "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов".
"По версии следствия, в период времени с января по сентябрь 2020 года (Горелов) из личной заинтересованности вышел за пределы своих полномочий и оказал покровительство, а также способствовал успешной предпринимательской деятельности коммерческой организации, которая занималась реализацией элементов кровли и иных строительных материалов", - отметили в СУСК.
По данным следствия, эти действия ущемили права и интересы другой коммерческой организации, которая являлась подрядчиком при проведении капитального ремонта многоквартирного дома по улице Пушкина в Уссурийске. Из-за этого компания недополучила оплату в размере свыше 4,2 миллиона рублей, не смогла своевременно закупить необходимый объем стройматериалов для ремонта другого дома в рамках контракта, за что была оштрафована.
Ранее Горелов был мэром Находки. В 2018 году он и председатель думы Находкинского городского округа Евгений Воронин подали в отставку после того, как на тот момент врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил им написать заявления об увольнении из-за затянувшегося конфликта.
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Андрей ТарасенкоЕвгений ВоронинФедеральная пассажирская компанияПушкинПриморский крайУссурийскНаходкаПроисшествия
 
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