https://ria.ru/20210319/prepyatstviya-1601956037.html

Военные ЮВО прошли полосу препятствий с имитацией трупов и криков ужаса

Военные ЮВО прошли полосу препятствий с имитацией трупов и криков ужаса

Около 1,5 тысяч военнослужащих на учениях в Краснодарском крае прошли полосу препятствий с макетами трупов, имитацией криков отчаяния и ужаса, грохотом... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:31

2021-03-19T12:31

2021-03-19T12:31

южный военный округ

краснодарский край

безопасность

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Около 1,5 тысяч военнослужащих на учениях в Краснодарском крае прошли полосу препятствий с макетами трупов, имитацией криков отчаяния и ужаса, грохотом стрельбы, очагами дыма и огня, а потом потренировались управлять своим психологическим состоянием, следует из сообщения пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).На представленном пресс-службой видео военные преодолевают полосу препятствий, которая отличается от стандартной - в частности, горящими автомобильными покрышками и "телами", висящими на колючей проволоке. Звуковое сопровождение тренировки состоит из громкого завывания сирен, грохота взрывов, звуков стрельбы из пулемета и другого оружия, а также имитации криков ужаса и отчаяния, в том числе женских."Около 1,5 тысяч военнослужащих 49-й общевойсковой армии ЮВО на Кубани преодолели психологическую полосу препятствий в рамках мероприятий боевой и морально-психологической подготовки зимнего периода обучения. Первыми полосу прошли инженерные подразделения. Они на себе испытали все способы отрицательного психологического воздействия при прохождении полосы препятствий", - сообщили в округе.На полосе также используются дымовые шашки различных цветов, которые могут подбрасываться в неожиданный для солдат момент. Более того, уточнили в ЮВО, кроме горящих объектов на спецполосе есть "водные элементы".После учений с военнослужащими были проведены практические занятия по управлению психологическим состоянием, а также мастер-классы и тренинги психологов по повышению стрессоустойчивости и профилактике эмоционального выгорания.В тренировке было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники ЮВО.

https://ria.ru/20210319/podlodka-1601943751.html

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Военные учения в Краснодарском крае. Кадры Минобороны На учениях в Краснодарском крае около 1,5 тыс военных прошли полосу препятствий с макетами трупов, имитацией криков ужаса, грохотом стрельбы и очагами дыма и огня, а потом потренировались управлять своим состоянием. 2021-03-19T12:31 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный военный округ, краснодарский край, безопасность