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Девушка сбросила более 50 килограммов и преобразилась до неузнаваемости
Девушка сбросила более 50 килограммов и преобразилась до неузнаваемости
Британка Ола Ингелевич, похудевшая почти на 55 килограммов и преобразившаяся до неузнаваемости, раскрыла секрет своего успеха. Ее рассказ приводит The Daily... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T06:04
2021-03-19T06:12
великобритания
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Британка Ола Ингелевич, похудевшая почти на 55 килограммов и преобразившаяся до неузнаваемости, раскрыла секрет своего успеха. Ее рассказ приводит The Daily Mail.Жительница Лондона, которой сейчас 25 лет, страдала от переедания и ожирения еще с детства. Так, в 11 лет она уже весила 95 килограммов, а в 16 - почти 120 килограммов.Девушка постоянно сталкивалась с насмешками со стороны сверстников и случайных прохожих, из-за чего ее пагубное пристрастие к еде лишь усиливалось. Кроме того, она испытывала проблемы и с личной жизнью. После неудачного расставания, в возрасте 19 лет, Ингелевич решила радикально сменить образ жизни и занялась похудением.Так, девушка начала активно заниматься физическими упражнениями, снизила употребление жирной и вредной пищи и стала готовить свою любимые блюда более здоровыми способами. Так, она резко снизила употребление таких продуктов, как майонез, кетчуп, чипсы, фастфуд, поменяв их на различные йогурты, фрукты и салаты. Девушка стала питаться три раза в день, делая по два перекуса, при этом фрукты или овощи в ее рационе составили 50%, по 25% приходилось на белки и углеводы. В то же время она не отказалась полностью от шоколада и других сладостей в небольших количествах.Ингелевич выразила надежду, что ее пример вдохновит других людей на похудение. "Забота о своем разуме и теле - лучшее вложение, которое вы можете сделать в жизни. И это единственное вложение, которое вы можете сделать только для себя и никого другого", - отметила британка.
https://ria.ru/20210313/pereedanie-1601045981.html
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великобритания, в мире

Девушка сбросила более 50 килограммов и преобразилась до неузнаваемости

06:04 19.03.2021 (обновлено: 06:12 19.03.2021)
 
© Fotolia / KwanchaichaiudomРебенок с лишним весом
Ребенок с лишним весом - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Fotolia / Kwanchaichaiudom
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Британка Ола Ингелевич, похудевшая почти на 55 килограммов и преобразившаяся до неузнаваемости, раскрыла секрет своего успеха. Ее рассказ приводит The Daily Mail.
Жительница Лондона, которой сейчас 25 лет, страдала от переедания и ожирения еще с детства. Так, в 11 лет она уже весила 95 килограммов, а в 16 - почти 120 килограммов.
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Назван продукт, который поможет избежать переедания
Девушка постоянно сталкивалась с насмешками со стороны сверстников и случайных прохожих, из-за чего ее пагубное пристрастие к еде лишь усиливалось. Кроме того, она испытывала проблемы и с личной жизнью. После неудачного расставания, в возрасте 19 лет, Ингелевич решила радикально сменить образ жизни и занялась похудением.
Так, девушка начала активно заниматься физическими упражнениями, снизила употребление жирной и вредной пищи и стала готовить свою любимые блюда более здоровыми способами. Так, она резко снизила употребление таких продуктов, как майонез, кетчуп, чипсы, фастфуд, поменяв их на различные йогурты, фрукты и салаты.
Девушка стала питаться три раза в день, делая по два перекуса, при этом фрукты или овощи в ее рационе составили 50%, по 25% приходилось на белки и углеводы. В то же время она не отказалась полностью от шоколада и других сладостей в небольших количествах.
Ингелевич выразила надежду, что ее пример вдохновит других людей на похудение. "Забота о своем разуме и теле - лучшее вложение, которое вы можете сделать в жизни. И это единственное вложение, которое вы можете сделать только для себя и никого другого", - отметила британка.
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