https://ria.ru/20210319/pozhar-1601914518.html

При пожаре в селе в Пермском крае погибли четыре человека

При пожаре в селе в Пермском крае погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в деревянном частном доме в селе Перемское Пермского края, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T07:15

2021-03-19T07:15

2021-03-19T12:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермский край

происшествия

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МОСКВА/ПЕРМЬ, 19 мар - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в деревянном частном доме в селе Перемское Пермского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее МЧС РФ сообщало, возгорание произошло около 1.11 (мск). Пожар был ликвидирован, один человек смог самостоятельно эвакуироваться из дома.Как сообщил собеседник агентства, при пожаре по улице Центральная, дом 16 в одноэтажном доме погибли четыре человека, в том числе дети 2017 и 2020 годов рождения."Спаслась семилетняя девочка. Сейчас с ней работают психологи", - сообщила пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности.Уточняется, что на месте пожара сейчас работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории краевого МЧС, а также следователи СК. Эксперты устанавливают обстоятельства и причину пожара. Власти инициировали заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

https://ria.ru/20210317/pozhar-1601571664.html

пермский край

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, происшествия