https://ria.ru/20210319/potentsial-1602063532.html

Орлова: экспортный рынок Африки обладает серьезным потенциалом

Орлова: экспортный рынок Африки обладает серьезным потенциалом

Экспортные рынки стран Африки являются перспективным направлением для развития бизнеса московского агропромышленного комплекса, считает директор по экспортным... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T20:47

2021-03-19T20:47

2021-03-19T20:47

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

объединенные кондитеры

москва

африка

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Экспортные рынки стран Африки являются перспективным направлением для развития бизнеса московского агропромышленного комплекса, считает директор по экспортным продажам в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки компании ООО "Объединенные кондитеры" Алла Орлова.Она выступила в пятницу на круглом столе представителей АПК России и Африки "Агропромышленный комплекс: стратегия успеха. Опыт выхода на африканский рынок" в рамках первого международного телемоста MOSCOW-AFRICA 2021. Организатором мероприятия выступил Центр поддержки и развития экспорта "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По ее мнению, наряду с шоколадной продукцией, одним из перспективных направлений для отрасли является поставка в африканские страны продуктов здорового питания, которые, например, не содержат сахара.Она добавила, что столичным экспортерам-представителям АПК необходима и поддержка госорганов с точки зрения страновой информации, информации о востребованности определенных видов продукции, требованиях по поставке и маркировке товара.Экспорт-менеджер АО "Хлебпром" Тахир Арбузов также полагает, что одним из активно развивающихся направлений экспорта станет продукция для здорового питания, содержащая минимальный объем сахара, а также безглютеновые продукты. Например, отметил он, производимые предприятием гречневые хлебцы пользуются спросом в Японии.В свою очередь, руководитель инвестиционного департамента Moçambique-Rússia Development Corporation S.A. Марина Шматова считает, что отечественным производителям "необходимо заходить в этот регион комплексно". "Например, правительство Мозамбика помогает бизнесу развиваться – выделяет для проектов землю и хорошие льготы по освобождению от налогов. Необходимо развивать бизнес здесь, на месте, не тратя деньги на логистику. Заход России, в частности Москвы, в Африку должен быть стратегическим и комплексным", - пояснила она.

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

объединенные кондитеры , москва, африка, экономика