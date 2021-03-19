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Орлова: экспортный рынок Африки обладает серьезным потенциалом
Орлова: экспортный рынок Африки обладает серьезным потенциалом
Экспортные рынки стран Африки являются перспективным направлением для развития бизнеса московского агропромышленного комплекса, считает директор по экспортным... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T20:47
2021-03-19T20:47
2021-03-19T20:47
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
объединенные кондитеры
москва
африка
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Экспортные рынки стран Африки являются перспективным направлением для развития бизнеса московского агропромышленного комплекса, считает директор по экспортным продажам в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки компании ООО "Объединенные кондитеры" Алла Орлова.Она выступила в пятницу на круглом столе представителей АПК России и Африки "Агропромышленный комплекс: стратегия успеха. Опыт выхода на африканский рынок" в рамках первого международного телемоста MOSCOW-AFRICA 2021. Организатором мероприятия выступил Центр поддержки и развития экспорта "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По ее мнению, наряду с шоколадной продукцией, одним из перспективных направлений для отрасли является поставка в африканские страны продуктов здорового питания, которые, например, не содержат сахара.Она добавила, что столичным экспортерам-представителям АПК необходима и поддержка госорганов с точки зрения страновой информации, информации о востребованности определенных видов продукции, требованиях по поставке и маркировке товара.Экспорт-менеджер АО "Хлебпром" Тахир Арбузов также полагает, что одним из активно развивающихся направлений экспорта станет продукция для здорового питания, содержащая минимальный объем сахара, а также безглютеновые продукты. Например, отметил он, производимые предприятием гречневые хлебцы пользуются спросом в Японии.В свою очередь, руководитель инвестиционного департамента Moçambique-Rússia Development Corporation S.A. Марина Шматова считает, что отечественным производителям "необходимо заходить в этот регион комплексно". "Например, правительство Мозамбика помогает бизнесу развиваться – выделяет для проектов землю и хорошие льготы по освобождению от налогов. Необходимо развивать бизнес здесь, на месте, не тратя деньги на логистику. Заход России, в частности Москвы, в Африку должен быть стратегическим и комплексным", - пояснила она.
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объединенные кондитеры , москва, африка, экономика
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Экспортные рынки стран Африки являются перспективным направлением для развития бизнеса московского агропромышленного комплекса, считает директор по экспортным продажам в страны Ближнего Востока
, Юго-Восточной Азии
и Африки
компании ООО "Объединенные кондитеры"
Алла Орлова.
Она выступила в пятницу на круглом столе представителей АПК России и Африки "Агропромышленный комплекс: стратегия успеха. Опыт выхода на африканский рынок" в рамках первого международного телемоста MOSCOW-AFRICA 2021. Организатором мероприятия выступил Центр поддержки и развития экспорта "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Компания "Объединенные кондитеры" на российском рынке кондитерских изделий входит в Топ-10. Вначале мы были ориентированы только на внутренний рынок. На сегодняшний день наша продукция отгружается в 48 стран мира. Считаем, что экспортный рынок Африки обладает серьезным потенциалом для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества", - отметила Орлова.
По ее мнению, наряду с шоколадной продукцией, одним из перспективных направлений для отрасли является поставка в африканские страны продуктов здорового питания, которые, например, не содержат сахара.
Она добавила, что столичным экспортерам-представителям АПК необходима и поддержка госорганов с точки зрения страновой информации, информации о востребованности определенных видов продукции, требованиях по поставке и маркировке товара.
Экспорт-менеджер АО "Хлебпром" Тахир Арбузов также полагает, что одним из активно развивающихся направлений экспорта станет продукция для здорового питания, содержащая минимальный объем сахара, а также безглютеновые продукты. Например, отметил он, производимые предприятием гречневые хлебцы пользуются спросом в Японии
.
"На данный момент мы не присутствуем на африканском континенте. Несомненно, это перспективный регион, где идет активный рост урбанизации. Мы можем предложить партнерам нашу продукцию в уже подготовленной для их страны упаковке, где информация о продукте представлена на 10 языках, мы используем легкую логистику и ценообразование",- сказал Арбузов.
В свою очередь, руководитель инвестиционного департамента Moçambique-Rússia Development Corporation S.A. Марина Шматова считает, что отечественным производителям "необходимо заходить в этот регион комплексно".
"Например, правительство Мозамбика
помогает бизнесу развиваться – выделяет для проектов землю и хорошие льготы по освобождению от налогов. Необходимо развивать бизнес здесь, на месте, не тратя деньги на логистику. Заход России, в частности Москвы
, в Африку должен быть стратегическим и комплексным", - пояснила она.