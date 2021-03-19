Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210319/postavki-1601971784.html
Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти производителям из РФ
Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти производителям из РФ
Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти российским производителям, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:32
2021-03-19T13:32
россия-китай: главное
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155332/00/1553320083_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eab6fbac2420b28ff85221c1b221a249.jpg
МОСКВА, 19 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти российским производителям, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Главное таможенное управление КНР включило в реестр предприятий, имеющих право на поставки подконтрольных товаров на территорию КНР, еще пять российских производителей молочной продукции, отмечается в сообщении. Как уточнили в ведомстве, такое право в том числе получили два предприятия по производству сухого молока, одно предприятие по производству мороженного и два - по изготовлению другой молочной продукции. Кроме того, компетентное ведомство Китая предоставило двум ранее включенным в перечень поставщиков российским компаниям право экспортировать на территорию КНР сухую молочную продукцию.Решение принято на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия российских производителей молочных товаров требованиям Китая. В Россельхознадзоре отметили, что всего экспортировать продукцию в Китай могут 50 отечественных предприятий молочного сектора, включая 14 производителей сухой молочной продукции и 48 компаний-производителей мороженого.
https://ria.ru/20210316/import-1601426615.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155332/00/1553320083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d5851450de5ca07ed9a68a999f45eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), китай, экономика

Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти производителям из РФ

13:32 19.03.2021
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти российским производителям, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Главное таможенное управление КНР включило в реестр предприятий, имеющих право на поставки подконтрольных товаров на территорию КНР, еще пять российских производителей молочной продукции, отмечается в сообщении. Как уточнили в ведомстве, такое право в том числе получили два предприятия по производству сухого молока, одно предприятие по производству мороженного и два - по изготовлению другой молочной продукции. Кроме того, компетентное ведомство Китая предоставило двум ранее включенным в перечень поставщиков российским компаниям право экспортировать на территорию КНР сухую молочную продукцию.
Уборка зерновых в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 10:18Россия-Китай: Главное
Китай начал импорт российского ячменя через провинцию Цзянсу
Решение принято на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия российских производителей молочных товаров требованиям Китая. В Россельхознадзоре отметили, что всего экспортировать продукцию в Китай могут 50 отечественных предприятий молочного сектора, включая 14 производителей сухой молочной продукции и 48 компаний-производителей мороженого.
 
Россия-Китай: ГлавноеФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)КитайЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15В московском метро заметили "красноармейца", гулявшего по путям
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
Лента новостейМолния