https://ria.ru/20210319/postavki-1601971784.html

Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти производителям из РФ

Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти производителям из РФ

Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти российским производителям, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:32

2021-03-19T13:32

2021-03-19T13:32

россия-китай: главное

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

китай

экономика

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МОСКВА, 19 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти российским производителям, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Главное таможенное управление КНР включило в реестр предприятий, имеющих право на поставки подконтрольных товаров на территорию КНР, еще пять российских производителей молочной продукции, отмечается в сообщении. Как уточнили в ведомстве, такое право в том числе получили два предприятия по производству сухого молока, одно предприятие по производству мороженного и два - по изготовлению другой молочной продукции. Кроме того, компетентное ведомство Китая предоставило двум ранее включенным в перечень поставщиков российским компаниям право экспортировать на территорию КНР сухую молочную продукцию.Решение принято на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия российских производителей молочных товаров требованиям Китая. В Россельхознадзоре отметили, что всего экспортировать продукцию в Китай могут 50 отечественных предприятий молочного сектора, включая 14 производителей сухой молочной продукции и 48 компаний-производителей мороженого.

https://ria.ru/20210316/import-1601426615.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), китай, экономика