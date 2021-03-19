https://ria.ru/20210319/postavki-1601971784.html
Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти производителям из РФ
Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти производителям из РФ
Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти российским производителям, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:32
2021-03-19T13:32
2021-03-19T13:32
россия-китай: главное
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
китай
экономика
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МОСКВА, 19 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти российским производителям, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Главное таможенное управление КНР включило в реестр предприятий, имеющих право на поставки подконтрольных товаров на территорию КНР, еще пять российских производителей молочной продукции, отмечается в сообщении. Как уточнили в ведомстве, такое право в том числе получили два предприятия по производству сухого молока, одно предприятие по производству мороженного и два - по изготовлению другой молочной продукции. Кроме того, компетентное ведомство Китая предоставило двум ранее включенным в перечень поставщиков российским компаниям право экспортировать на территорию КНР сухую молочную продукцию.Решение принято на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия российских производителей молочных товаров требованиям Китая. В Россельхознадзоре отметили, что всего экспортировать продукцию в Китай могут 50 отечественных предприятий молочного сектора, включая 14 производителей сухой молочной продукции и 48 компаний-производителей мороженого.
https://ria.ru/20210316/import-1601426615.html
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), китай, экономика