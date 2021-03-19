https://ria.ru/20210319/podlodki-1601905145.html

Самые многочисленные атомные подлодки ВМФ оснастят новым оружием

Самые многочисленные атомные подлодки ВМФ оснастят новым оружием

Срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием, заявил... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T00:28

2021-03-19T00:28

2021-03-19T01:58

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов в преддверии дня моряка-подводника.В качестве нового оружия могут быть использованы крылатые ракеты "Калибр", а также разрабатываемые сейчас гиперзвуковые "Цирконы". Срок службы подлодок этих проектов составлял порядка 30 лет.Он подчеркнул, что такая работа уже ведется с привлечением проектно-конструкторских организаций, судоремонтных мощностей предприятий.Подлодки проекта 949А "Антей" обладают водоизмещением в 24 тысячи тонн, имеют длину 154 метра, ширину — более 18 метров, способны развивать подводную скорость до 32 узлов и погружаться на глубину до 600 метров. Субмарина, основным предназначением которой является уничтожение авианосцев противника, вооружена крылатыми ракетами П-700 "Гранит", а также имеет шесть торпедных аппаратов. Петербургское ЦКБ "Рубин" разработало для АПЛ проекта 949А "Антей" программу перевооружения на более современные ракетные комплексы "Оникс" и "Калибр".Большие АПЛ проекта 971 предназначены для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. В Северодвинске в 80-х и 90-х годах была построена так называемая "Звериная серия" - корабли "Барс", "Пантера", "Леопард", "Гепард", "Вепрь", "Тигр" и "Волк". Подлодки этого же проекта строились также на Заводе Ленинского космомола в Комсомольске-на-Амуре (сейчас "Амурский судостроительный завод").

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/belgorod-1597338636.html

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россия, николай евменов, вмф рф, безопасность