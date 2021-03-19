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Самые многочисленные атомные подлодки ВМФ оснастят новым оружием
Самые многочисленные атомные подлодки ВМФ оснастят новым оружием
Срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием, заявил... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T00:28
2021-03-19T01:58
россия
николай евменов
вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов в преддверии дня моряка-подводника.В качестве нового оружия могут быть использованы крылатые ракеты "Калибр", а также разрабатываемые сейчас гиперзвуковые "Цирконы". Срок службы подлодок этих проектов составлял порядка 30 лет.Он подчеркнул, что такая работа уже ведется с привлечением проектно-конструкторских организаций, судоремонтных мощностей предприятий.Подлодки проекта 949А "Антей" обладают водоизмещением в 24 тысячи тонн, имеют длину 154 метра, ширину — более 18 метров, способны развивать подводную скорость до 32 узлов и погружаться на глубину до 600 метров. Субмарина, основным предназначением которой является уничтожение авианосцев противника, вооружена крылатыми ракетами П-700 "Гранит", а также имеет шесть торпедных аппаратов. Петербургское ЦКБ "Рубин" разработало для АПЛ проекта 949А "Антей" программу перевооружения на более современные ракетные комплексы "Оникс" и "Калибр".Большие АПЛ проекта 971 предназначены для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. В Северодвинске в 80-х и 90-х годах была построена так называемая "Звериная серия" - корабли "Барс", "Пантера", "Леопард", "Гепард", "Вепрь", "Тигр" и "Волк". Подлодки этого же проекта строились также на Заводе Ленинского космомола в Комсомольске-на-Амуре (сейчас "Амурский судостроительный завод").
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россия, николай евменов, вмф рф, безопасность

Самые многочисленные атомные подлодки ВМФ оснастят новым оружием

00:28 19.03.2021 (обновлено: 01:58 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАтомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей"
Атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А Антей - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов в преддверии дня моряка-подводника.
В качестве нового оружия могут быть использованы крылатые ракеты "Калибр", а также разрабатываемые сейчас гиперзвуковые "Цирконы". Срок службы подлодок этих проектов составлял порядка 30 лет.
"Будет продолжаться ремонт и модернизация атомных подводных лодок проекта 949А, 971. Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию. Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане. Ну и конечно же, в два раза будет увеличен срок службы подводных лодок проекта 949А и 971", - сказал Евменов в интервью газете "Красная Звезда".
Он подчеркнул, что такая работа уже ведется с привлечением проектно-конструкторских организаций, судоремонтных мощностей предприятий.
"Их модернизационный запас и уникальные технологические решения, применяемые при ремонте и модернизации, позволят с еще большим уважением относиться к этим кораблям", - сказал главком.

Подлодки проекта 949А "Антей" обладают водоизмещением в 24 тысячи тонн, имеют длину 154 метра, ширину — более 18 метров, способны развивать подводную скорость до 32 узлов и погружаться на глубину до 600 метров. Субмарина, основным предназначением которой является уничтожение авианосцев противника, вооружена крылатыми ракетами П-700 "Гранит", а также имеет шесть торпедных аппаратов. Петербургское ЦКБ "Рубин" разработало для АПЛ проекта 949А "Антей" программу перевооружения на более современные ракетные комплексы "Оникс" и "Калибр".
Большие АПЛ проекта 971 предназначены для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. В Северодвинске в 80-х и 90-х годах была построена так называемая "Звериная серия" - корабли "Барс", "Пантера", "Леопард", "Гепард", "Вепрь", "Тигр" и "Волк". Подлодки этого же проекта строились также на Заводе Ленинского космомола в Комсомольске-на-Амуре (сейчас "Амурский судостроительный завод").
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