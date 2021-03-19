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ВМФ получит три атомные подлодки в 2021 году
ВМФ получит три атомные подлодки в 2021 году
Военно-морской флот России получит в 2021 году три атомные подлодки - стратегическую "Князь Олег" (проект 955А) и две многоцелевые "Казань" и "Новосибирск"... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T00:17
2021-03-19T00:17
2021-03-19T00:24
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Военно-морской флот России получит в 2021 году три атомные подлодки - стратегическую "Князь Олег" (проект 955А) и две многоцелевые "Казань" и "Новосибирск" (проект 885М), сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.Он напомнил, что в этом году также будут заложены два последних крейсера в серии "Борея-А" - "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской". Главком пояснил, что подлодка проекта 941 "Акула", которая сейчас носит имя "Дмитрий Донской", останется во флоте и "продолжит выполнять задачи испытаний новых систем вооружения и техники, как "номерная" подводная лодка".Евменов упомянул и модернизацию атомоходов проектов 949А ("Антей") и 971 ("Щука-Б"). По его словам, эти субмарины станут обладателями "новых характеристик по оружию и техническому оборудованию". Кроме того, их срок службы будет увеличен в два раза.19 марта в России отмечается День моряка-подводника.Сейчас в составе флота три "Борея" - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также первая АПЛ, построенная по улучшенному проекту 955А ("Борей-А") "Князь Владимир". Всего таких подлодок будет 10. Также в ВМФ РФ служит пока единственная многоцелевая подлодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск". Все остальные "Ясени", в том числе и "Казань" с "Новосибирском", которые войдут в состав в этом году, строятся по новому проекту с буквой "М" в обозначении. Аналогичные атомные подводные крейсеры "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую такие подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж" и должны быть переданы флоту на рубеже 2027-2028 годов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210213/belgorod-1597338636.html
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россия, вмф рф, безопасность
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Военно-морской флот
России получит в 2021 году три атомные подлодки - стратегическую "Князь Олег" (проект 955А) и две многоцелевые "Казань" и "Новосибирск" (проект 885М), сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов
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"До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" "Казань" и "Новосибирск", которые строятся на предприятии "СЕВМАШ", - сказал Евменов в интервью в газете "Красная звезда".
Он напомнил, что в этом году также будут заложены два последних крейсера в серии "Борея-А" - "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской". Главком пояснил, что подлодка проекта 941 "Акула", которая сейчас носит имя "Дмитрий Донской", останется во флоте и "продолжит выполнять задачи испытаний новых систем вооружения и техники, как "номерная" подводная лодка".
Евменов упомянул и модернизацию атомоходов проектов 949А ("Антей") и 971 ("Щука-Б"). По его словам, эти субмарины станут обладателями "новых характеристик по оружию и техническому оборудованию". Кроме того, их срок службы будет увеличен в два раза.
19 марта в России отмечается День моряка-подводника.
Сейчас в составе флота три "Борея" - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также первая АПЛ, построенная по улучшенному проекту 955А ("Борей-А") "Князь Владимир". Всего таких подлодок будет 10. Также в ВМФ РФ служит пока единственная многоцелевая подлодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск". Все остальные "Ясени", в том числе и "Казань" с "Новосибирском", которые войдут в состав в этом году, строятся по новому проекту с буквой "М" в обозначении. Аналогичные атомные подводные крейсеры "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую такие подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж" и должны быть переданы флоту на рубеже 2027-2028 годов.