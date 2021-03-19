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Капитан объяснил исчезновение российской субмарины с радаров НАТО
Капитан объяснил исчезновение российской субмарины с радаров НАТО
История с исчезновением российской дизель-электрической подлодки проекта 636.6 "Варшавянка" с натовских радаров сильно преувеличена, а все происходящее — это... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T20:22
2021-03-19T20:22
россия
средиземное море
черноморский флот вмф россии
нато
безопасность
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. История с исчезновением российской дизель-электрической подлодки проекта 636.6 "Варшавянка" с натовских радаров сильно преувеличена, а все происходящее — это рутинная работа, заявил МК военный эксперт, капитан первого ранга запаса, Владимир Гундаров. Он напомнил слова командующего Черноморским флотом о том, что сейчас шесть подлодок находятся на боевой службе. "Где именно, противник тоже не знает. Но все они на связи. Однако все почему-то говорят только об одной", — продолжил Гундаров. Гундаров также добавил, что российские субмарины практически постоянно несут боевое дежурство в Средиземном море, причем атомные подлодки заходят туда с Северного флота через Гибралтарский пролив с помощью специального тактического приема. "Они подстраиваются под дно какого-нибудь большого корабля, или сухогруза &lt;…&gt; и под днищем &lt;…&gt;, что называется, форсируют противолодочный рубеж", — объяснил капитан. Он добавил, что это делается максимально незаметно, чтобы не попасть под наблюдение в Средиземном море. А затем, рассказал Гундаров, российские подлодки "охотятся" за натовскими кораблями и авианосцами, а их противолодочные силы — за отечественными субмаринами. "Там все следят друг за другом. И если, к примеру, наши подлодки заходят в какие-то порты, допустим в Александрию, то, конечно же, это сразу всем становится известно", — пояснил военный.По его словам, обнаружив в порту российскую подлодку, корабли альянса собираются и ждут, пока она выйдет в море, чтобы взять ее на сопровождение. "Все это обычная учебно-боевая служба: какую-то лодку потеряли, какую-то нашли, какой-то сами подставились", — подытожил капитан. Гундаров рассказал, что субмарины отслеживают в первую очередь по шумам, а также электромагнитному излучению, инверсионному или радиоактивному следу, в случае с атомными подлодками. "Но уж если они не могут по всем этим признакам найти нашу подлодку, значит она обладает очень хорошими ходовыми и боевыми качествами", — пояснил военный. По его словам, НАТО, признав, что потеряло российскую подлодку, распиарило проект "Варшавянка", считает Гундаров. "Можно сказать, они прямо заявили: "больше не берите, как Пакистан или Испания, французские субмарины, а покупайте, как индусы, исключительно русские "Варшавянки"", — заключил он. Накануне иностранные СМИ сообщили, что группа кораблей НАТО начала поиск российской подлодки в Средиземном море после контакта с ней. Сегодня источник РИА Новости сообщил, что исчезнувшая с радаров альянса подлодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону" находится на связи с командованием.
https://ria.ru/20210319/varshavyanka-1601959423.html
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россия
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россия, средиземное море, черноморский флот вмф россии, нато, безопасность

Капитан объяснил исчезновение российской субмарины с радаров НАТО

20:22 19.03.2021
 
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Ростов-на-Дону"
Подводная лодка Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. История с исчезновением российской дизель-электрической подлодки проекта 636.6 "Варшавянка" с натовских радаров сильно преувеличена, а все происходящее — это рутинная работа, заявил МК военный эксперт, капитан первого ранга запаса, Владимир Гундаров.
Он напомнил слова командующего Черноморским флотом о том, что сейчас шесть подлодок находятся на боевой службе.
"Где именно, противник тоже не знает. Но все они на связи. Однако все почему-то говорят только об одной", — продолжил Гундаров.
Гундаров также добавил, что российские субмарины практически постоянно несут боевое дежурство в Средиземном море, причем атомные подлодки заходят туда с Северного флота через Гибралтарский пролив с помощью специального тактического приема.
"Они подстраиваются под дно какого-нибудь большого корабля, или сухогруза <…> и под днищем <…>, что называется, форсируют противолодочный рубеж", — объяснил капитан.
Он добавил, что это делается максимально незаметно, чтобы не попасть под наблюдение в Средиземном море. А затем, рассказал Гундаров, российские подлодки "охотятся" за натовскими кораблями и авианосцами, а их противолодочные силы — за отечественными субмаринами.
Подводная лодка класса Варшавянка - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 12:45
Адмирал объяснил, почему НАТО не может найти "Варшавянку"
"Там все следят друг за другом. И если, к примеру, наши подлодки заходят в какие-то порты, допустим в Александрию, то, конечно же, это сразу всем становится известно", — пояснил военный.
По его словам, обнаружив в порту российскую подлодку, корабли альянса собираются и ждут, пока она выйдет в море, чтобы взять ее на сопровождение.
"Все это обычная учебно-боевая служба: какую-то лодку потеряли, какую-то нашли, какой-то сами подставились", — подытожил капитан.
Гундаров рассказал, что субмарины отслеживают в первую очередь по шумам, а также электромагнитному излучению, инверсионному или радиоактивному следу, в случае с атомными подлодками.
"Но уж если они не могут по всем этим признакам найти нашу подлодку, значит она обладает очень хорошими ходовыми и боевыми качествами", — пояснил военный.
По его словам, НАТО, признав, что потеряло российскую подлодку, распиарило проект "Варшавянка", считает Гундаров.
"Можно сказать, они прямо заявили: "больше не берите, как Пакистан или Испания, французские субмарины, а покупайте, как индусы, исключительно русские "Варшавянки"", — заключил он.
Накануне иностранные СМИ сообщили, что группа кораблей НАТО начала поиск российской подлодки в Средиземном море после контакта с ней. Сегодня источник РИА Новости сообщил, что исчезнувшая с радаров альянса подлодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону" находится на связи с командованием.
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey отслеживает российскую подводную лодку в Ла-Манше - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 03:52
Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
 
РоссияСредиземное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииНАТОБезопасность
 
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