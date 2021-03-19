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Лукашенко рассказал, что подарил Путину на встрече в Сочи
Лукашенко рассказал, что подарил Путину на встрече в Сочи
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в презентованную президенту РФ Владимиру Путину в Сочи продуктовую корзину вошли белорусские... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:58
2021-03-19T13:58
александр лукашенко
владимир путин
гродненская область
сочи
в мире
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в презентованную президенту РФ Владимиру Путину в Сочи продуктовую корзину вошли белорусские продовольственные новинки.Как сообщила пресс-служба главы республики, Лукашенко в пятницу находится в Гродненской области, где, в частности, посетил предприятие "Молочный мир"."Подарки (зарубежным лидерам – ред.) - это не просто взял с прилавка и положил. Это новинки. Если у вас на то время были новинки, которых ранее не было в сети, то наверняка там (в продуктовой корзине для Путина – ред.) был и ваш продукт", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.Президент также отметил, что Путин никогда не жаловался на качество переданных белорусских продуктов. По словам Лукашенко, отношение президента России и в целом россиян к произведенной в республике продукции самое хорошее.Переговоры Путина и Лукашенко состоялись в Сочи 22 февраля. Как сообщал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого", Лукашенко привез в подарок российскому коллеге несколько видов белорусских сыров, мясные изделия - копчености, хамон и сало.
https://ria.ru/20210226/podarok-1599047841.html
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александр лукашенко, владимир путин, гродненская область, сочи, в мире

Лукашенко рассказал, что подарил Путину на встрече в Сочи

13:58 19.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в презентованную президенту РФ Владимиру Путину в Сочи продуктовую корзину вошли белорусские продовольственные новинки.
Как сообщила пресс-служба главы республики, Лукашенко в пятницу находится в Гродненской области, где, в частности, посетил предприятие "Молочный мир".
"Подарки (зарубежным лидерам – ред.) - это не просто взял с прилавка и положил. Это новинки. Если у вас на то время были новинки, которых ранее не было в сети, то наверняка там (в продуктовой корзине для Путина – ред.) был и ваш продукт", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Президент также отметил, что Путин никогда не жаловался на качество переданных белорусских продуктов. По словам Лукашенко, отношение президента России и в целом россиян к произведенной в республике продукции самое хорошее.
Переговоры Путина и Лукашенко состоялись в Сочи 22 февраля. Как сообщал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого", Лукашенко привез в подарок российскому коллеге несколько видов белорусских сыров, мясные изделия - копчености, хамон и сало.
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинГродненская областьСочиВ мире
 
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