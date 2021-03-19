https://ria.ru/20210319/pistolet-1601928836.html

Петербуржца задержали за нападение с игрушечным пистолетом на магазин

Петербуржца задержали за нападение с игрушечным пистолетом на магазин

Сотрудники полиции задержали мужчину с игрушечным пистолетом, подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин в Петербурге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:20

2021-03-19T10:20

2021-03-19T10:20

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину с игрушечным пистолетом, подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Задержан подозреваемый в разбойном нападении на продуктовый магазин. У мужчины изъят игрушечный пистолет", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 18 марта около часа ночи поступило сообщение о мужчине с похожим на пистолет предметом на перекрестке проспекта Наставников и Хасанской улицы. "На место оперативно прибыли полицейские, которые задержали 29-летнего неработающего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении. У задержанного изъяли игрушечный пистолет.Позже выяснилось, что мужчина вынес алкогольную продукцию и сигареты из продуктового магазина на проспекте Наставников.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ "Разбой". Задержанный ранее уже был судим за угрозу убийством и хранение наркотиков.

https://ria.ru/20210319/ubiystvo-1601928027.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия