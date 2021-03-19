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Петербуржца задержали за нападение с игрушечным пистолетом на магазин
Петербуржца задержали за нападение с игрушечным пистолетом на магазин
Сотрудники полиции задержали мужчину с игрушечным пистолетом, подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин в Петербурге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:20
2021-03-19T10:20
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину с игрушечным пистолетом, подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Задержан подозреваемый в разбойном нападении на продуктовый магазин. У мужчины изъят игрушечный пистолет", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 18 марта около часа ночи поступило сообщение о мужчине с похожим на пистолет предметом на перекрестке проспекта Наставников и Хасанской улицы. "На место оперативно прибыли полицейские, которые задержали 29-летнего неработающего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении. У задержанного изъяли игрушечный пистолет.Позже выяснилось, что мужчина вынес алкогольную продукцию и сигареты из продуктового магазина на проспекте Наставников.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ "Разбой". Задержанный ранее уже был судим за угрозу убийством и хранение наркотиков.
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санкт-петербург, происшествия

Петербуржца задержали за нападение с игрушечным пистолетом на магазин

10:20 19.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину с игрушечным пистолетом, подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Задержан подозреваемый в разбойном нападении на продуктовый магазин. У мужчины изъят игрушечный пистолет", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 18 марта около часа ночи поступило сообщение о мужчине с похожим на пистолет предметом на перекрестке проспекта Наставников и Хасанской улицы. "На место оперативно прибыли полицейские, которые задержали 29-летнего неработающего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении. У задержанного изъяли игрушечный пистолет.
Позже выяснилось, что мужчина вынес алкогольную продукцию и сигареты из продуктового магазина на проспекте Наставников.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ "Разбой". Задержанный ранее уже был судим за угрозу убийством и хранение наркотиков.
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