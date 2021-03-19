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Пирумов не признал вину на новом суде по делу о хищениях на Эрмитаже
Пирумов не признал вину на новом суде по делу о хищениях на Эрмитаже
Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов на стартовавшем заново процессе по делу о хищениях на реконструкции Эрмитажа продолжил отрицать свою вину,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:23
2021-03-19T17:23
борис мазо
роспан
григорий пирумов
генеральная прокуратура рф
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов на стартовавшем заново процессе по делу о хищениях на реконструкции Эрмитажа продолжил отрицать свою вину, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.Красногорский суд Московской области из-за ухода в отставку судьи, который председательствовал на этом процессе, сегодня заново начал рассматривать второе уголовное дело о коррупции против Пирумова."Зачитали обвинительное заключение, каждый (фигурант - ред.) высказал свою позицию, не признав себя виновным. Следующее заседание состоится в понедельник", - сказал собеседник агентства.Куприянов ранее сообщил, что предыдущий судья успел провести около десятка судебных заседаний, в ходе которых рассматривались различные ходатайства защиты, свидетелей не допрашивали.Фигурантами по делу проходят Пирумов, бывший председатель правления банка "Нефтяной Альянс" Олег Григор, глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников, сотрудники ООО "Горизонт" Валерий Рогов и Юлия Бегеза. Четверо - под домашним арестом, Бегезе избран запрет определенных действий.Как полагает обвинение, в 2015 году Пирумов вместе с директором одного из департаментов Минкультуры Борисом Мазо создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа.В итоге между Эрмитажем и подконтрольной обвиняемым фирмой был заключен государственный контракт, в ходе которого соучастники, считает следствие, похитили более 900 миллионов рублей. 800 миллионов из них удалось отмыть.Бывший заместитель министра культуры был уже осужден по "делу реставраторов" с другими фигурантами из Минкультуры и бизнеса, где они похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы назначил Пирумову 1,5 года колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года Мосгорсуд увеличил срок до трех лет. Первая апелляция привела лишь к увеличению суммы штрафа - с 300 тысяч до миллиона рублей.
https://ria.ru/20200410/1569866092.html
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борис мазо, роспан, григорий пирумов, генеральная прокуратура рф, москва, московская область (подмосковье), происшествия

Пирумов не признал вину на новом суде по делу о хищениях на Эрмитаже

17:23 19.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЭкс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении государственных средств, в Басманном суде Москвы. 18 мая 2018
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении государственных средств, в Басманном суде Москвы. 18 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов на стартовавшем заново процессе по делу о хищениях на реконструкции Эрмитажа продолжил отрицать свою вину, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Красногорский суд Московской области из-за ухода в отставку судьи, который председательствовал на этом процессе, сегодня заново начал рассматривать второе уголовное дело о коррупции против Пирумова.
Григорий Пирумов в суде - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля 2020, 15:48Культура
Ущерб по делу Пирумова о хищении у Эрмитажа вырос вдвое
"Зачитали обвинительное заключение, каждый (фигурант - ред.) высказал свою позицию, не признав себя виновным. Следующее заседание состоится в понедельник", - сказал собеседник агентства.
Куприянов ранее сообщил, что предыдущий судья успел провести около десятка судебных заседаний, в ходе которых рассматривались различные ходатайства защиты, свидетелей не допрашивали.
Фигурантами по делу проходят Пирумов, бывший председатель правления банка "Нефтяной Альянс" Олег Григор, глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников, сотрудники ООО "Горизонт" Валерий Рогов и Юлия Бегеза. Четверо - под домашним арестом, Бегезе избран запрет определенных действий.
Как полагает обвинение, в 2015 году Пирумов вместе с директором одного из департаментов Минкультуры Борисом Мазо создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа.
В итоге между Эрмитажем и подконтрольной обвиняемым фирмой был заключен государственный контракт, в ходе которого соучастники, считает следствие, похитили более 900 миллионов рублей. 800 миллионов из них удалось отмыть.
Бывший заместитель министра культуры был уже осужден по "делу реставраторов" с другими фигурантами из Минкультуры и бизнеса, где они похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.
В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы назначил Пирумову 1,5 года колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года Мосгорсуд увеличил срок до трех лет. Первая апелляция привела лишь к увеличению суммы штрафа - с 300 тысяч до миллиона рублей.
Григорий Пирумов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2019
24 января 2019, 12:44
Мосгорсуд ужесточил приговор Пирумову по "делу реставраторов"
 
Борис МазоРоспанГригорий ПирумовГенеральная прокуратура РФМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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