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Песков прокомментировал слова Кадырова об обращении к Путину
Песков прокомментировал слова Кадырова об обращении к Путину
Любой россиянин может обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:06
2021-03-19T13:06
россия
ахмат кадыров (политик)
дмитрий песков
владимир путин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Любой россиянин может обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова про обращение к Путину по поводу публикаций "Новой газеты".В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты. В ответ Кадыров написал в своем Telegram-канале, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют."Глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина Российской Федерации, и в этом убеждении мы полностью его поддерживаем", - сказал Песков в пятницу, комментируя высказывания Кадырова.Он упомянул, что Кремль организует, например, ежегодные "прямые линии" президента, когда миллионы российских граждан из всех регионов обращаются к нему."Но вы знаете, что там речь идет о конкретном вопросе, вопрос этот очень серьезный. И, безусловно, при наличии желания оспаривать ту или иную информацию у нас законом предусмотрен весь необходимый арсенал средств - юридических и правовых", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210319/kadyrov-1601918461.html
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россия, ахмат кадыров (политик), дмитрий песков, владимир путин, рамзан кадыров

Песков прокомментировал слова Кадырова об обращении к Путину

13:06 19.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Любой россиянин может обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова про обращение к Путину по поводу публикаций "Новой газеты".
В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты. В ответ Кадыров написал в своем Telegram-канале, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Кадырова озадачила реплика Пескова о жалобе бойцов из Чечни
"Глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина Российской Федерации, и в этом убеждении мы полностью его поддерживаем", - сказал Песков в пятницу, комментируя высказывания Кадырова.
Он упомянул, что Кремль организует, например, ежегодные "прямые линии" президента, когда миллионы российских граждан из всех регионов обращаются к нему.
"Но вы знаете, что там речь идет о конкретном вопросе, вопрос этот очень серьезный. И, безусловно, при наличии желания оспаривать ту или иную информацию у нас законом предусмотрен весь необходимый арсенал средств - юридических и правовых", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
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РоссияАхмат Кадыров (политик)Дмитрий ПесковВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
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