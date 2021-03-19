Песков прокомментировал слова Кадырова об обращении к Путину
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Любой россиянин может обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова про обращение к Путину по поводу публикаций "Новой газеты".
В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты. В ответ Кадыров написал в своем Telegram-канале, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют.
"Глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина Российской Федерации, и в этом убеждении мы полностью его поддерживаем", - сказал Песков в пятницу, комментируя высказывания Кадырова.
Он упомянул, что Кремль организует, например, ежегодные "прямые линии" президента, когда миллионы российских граждан из всех регионов обращаются к нему.
"Но вы знаете, что там речь идет о конкретном вопросе, вопрос этот очень серьезный. И, безусловно, при наличии желания оспаривать ту или иную информацию у нас законом предусмотрен весь необходимый арсенал средств - юридических и правовых", - подчеркнул пресс-секретарь президента.