https://ria.ru/20210319/pensionerka-1602079063.html

В Саратовской области пенсионерку принесли в отделение банка на носилках

В Саратовской области пенсионерку принесли в отделение банка на носилках

Ситуация с визитом лежачей женщины в городе Энгельсе Саратовской области в "Почта банк", куда ее пришлось доставить на носилках с целью подтверждения личности... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T23:28

2021-03-19T23:28

2021-03-19T23:29

почта банк

единая россия

энгельс

энгельсский район

саратовская область

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САРАТОВ, 19 мар - РИА Новости. Ситуация с визитом лежачей женщины в городе Энгельсе Саратовской области в "Почта банк", куда ее пришлось доставить на носилках с целью подтверждения личности для получения справки, является недопустимой, заявил заместитель главы администрации Энгельсского района, член генсовета "Единой России" Иван Дзюбан.Ранее в YouTube появилось видео о том, как лежачую женщину на носилках заносят в офис "Почта банка" в центре Энгельса, при этом кнопка вызова для помощи входа маломобильных граждан в здание оказалась нерабочей, так как никто из сотрудников банка не вышел. Внутри офиса носилки установили на стулья, а сопровождавший клиентку мужчина возмутился, что сотрудники отказались обслужить ее на дому, что вынудило прибыть в банк. Порталу "Вольск.ру" зять клиентки пояснил, что у женщины серьезный перелом, но ей необходимо было взять справку о поступлении пенсии на карту, которую приставы заблокировали из-за долга сына, погибшего пять лет назад."Ситуацию, произошедшую сегодня в Энгельсском отделении АО "Почта банк", считаю недопустимой. Знаю, что центр социального обслуживания Энгельсского района выделил для пенсионерки спецтранспорт. Родственники доставили женщину к офису "Почта банка" на площади Ленина около торгового центра "Лазурный". Со своей стороны, уже связался с родственниками и готов оказать всестороннюю поддержку", - написал Дзюбан в своем Telegram-канале."Но подобное халатное отношение со стороны сотрудников банка возмутительно. Сегодня, живя в век коммуникаций, пройдя острый период изоляции в пандемию, мы, к сожалению, сталкиваемся с подобными случаями. Мы понимаем, что безопасность и сохранность данных превыше всего, но существуют нормы морали", - добавил он.

https://ria.ru/20201223/proverka-1590527987.html

энгельс

энгельсский район

саратовская область

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почта банк, единая россия, энгельс, энгельсский район, саратовская область