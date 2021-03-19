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Биография Эллы Памфиловой
Биография Эллы Памфиловой
Элла Александровна Памфилова родилась 12 сентября 1953 года в городе Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР (ныне Узбекистан). РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:09
2021-03-19T18:09
россия
элла памфилова
цик рф
справки
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Элла Александровна Памфилова родилась 12 сентября 1953 года в городе Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР (ныне Узбекистан). В 1976 году окончила Московский энергетический институт (ныне Национальный исследовательский университет "МЭИ") по специальности "инженер электронной техники".В 1976-1989 годах работала мастером, инженером, технологом, председателем профсоюзного комитета завода на Центральном ремонтно-механическом заводе производственного объединения "Мосэнерго".В 1989-1991 годах – народный депутат, член Верховного Совета СССР, была членом комитета по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов, членом комиссии по борьбе с коррупцией, секретарем комиссии по вопросам привилегий и льгот.В ноябре 1991 года была назначена министром социальной защиты населения РФ, вышла в отставку по собственной инициативе в начале 1994 года.В 1993-1995 годах – депутат Государственной Думы I созыва, являлась членом комитета по труду и социальной поддержке, до ноября 1994 года входила во фракцию "Выбор России".В 1995-1999 годах – депутат Госдумы II созыва, была членом депутатской группы "Российские регионы", членом комитета по безопасности.В 2000 году баллотировалась кандидатом на пост президента РФ, на выборах 26 марта 2000 года получила 1,01% голосов избирателей.В 2000-2001 годах — председатель президиума Общероссийского общественного политического движения "За гражданское достоинство".В 2001-2010 годах — председатель президиума Общероссийского общественного движения "Гражданское достоинство".В июле 2002 года указом президента РФ Памфилова была назначена на должность председателя Комиссии по правам человека при главе государства, а в ноябре 2004 года в связи с реорганизацией комиссии она стала председателем Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.В июле 2010 года Памфилова подала заявление об отставке, которая была принята президентом РФ.В 2010-2014 годах — старший научный сотрудник Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ "Высшая школа экономики".18 марта 2014 года была назначена на должность уполномоченного по правам человека в России. Входила в правительственные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по профилактике правонарушений, по миграционной политике, по делам соотечественников за рубежом, а также в Межведомственную комиссию Российской Федерации по делам Совета Европы.3 марта 2016 года указом президента РФ была назначена членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.28 марта 2016 года Элла Памфилова была избрана председателем ЦИК РФ. 19 марта 2021 года Президент РФ Владимир Путин переназначил Памфилову в новый состав ЦИК.Элла Памфилова награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV (2003) степеней, орденом Почета (2010), Орденом Дружбы (2014), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2006).Кавалер Ордена Почетного легиона (Франция, 2006), ордена "Достык" (Дружба) II степени (Казахстан, 2020). В 2011 году за личный вклад в развитие межобщественных взаимоотношений Германии и России Памфиловой была вручена Премия доктора Фридриха Йозефа Гааза. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, элла памфилова, цик рф, справки

Биография Эллы Памфиловой

18:09 19.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Элла Александровна Памфилова родилась 12 сентября 1953 года в городе Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР (ныне Узбекистан).
В 1976 году окончила Московский энергетический институт (ныне Национальный исследовательский университет "МЭИ") по специальности "инженер электронной техники".
В 1976-1989 годах работала мастером, инженером, технологом, председателем профсоюзного комитета завода на Центральном ремонтно-механическом заводе производственного объединения "Мосэнерго".
В 1989-1991 годах – народный депутат, член Верховного Совета СССР, была членом комитета по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов, членом комиссии по борьбе с коррупцией, секретарем комиссии по вопросам привилегий и льгот.
В ноябре 1991 года была назначена министром социальной защиты населения РФ, вышла в отставку по собственной инициативе в начале 1994 года.
В 1993-1995 годах – депутат Государственной Думы I созыва, являлась членом комитета по труду и социальной поддержке, до ноября 1994 года входила во фракцию "Выбор России".
В 1995-1999 годах – депутат Госдумы II созыва, была членом депутатской группы "Российские регионы", членом комитета по безопасности.
В 2000 году баллотировалась кандидатом на пост президента РФ, на выборах 26 марта 2000 года получила 1,01% голосов избирателей.
В 2000-2001 годах — председатель президиума Общероссийского общественного политического движения "За гражданское достоинство".
В 2001-2010 годах — председатель президиума Общероссийского общественного движения "Гражданское достоинство".
В июле 2002 года указом президента РФ Памфилова была назначена на должность председателя Комиссии по правам человека при главе государства, а в ноябре 2004 года в связи с реорганизацией комиссии она стала председателем Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
В июле 2010 года Памфилова подала заявление об отставке, которая была принята президентом РФ.
В 2010-2014 годах — старший научный сотрудник Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ "Высшая школа экономики".
18 марта 2014 года была назначена на должность уполномоченного по правам человека в России. Входила в правительственные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по профилактике правонарушений, по миграционной политике, по делам соотечественников за рубежом, а также в Межведомственную комиссию Российской Федерации по делам Совета Европы.
3 марта 2016 года указом президента РФ была назначена членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
28 марта 2016 года Элла Памфилова была избрана председателем ЦИК РФ.
19 марта 2021 года Президент РФ Владимир Путин переназначил Памфилову в новый состав ЦИК.
Элла Памфилова награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV (2003) степеней, орденом Почета (2010), Орденом Дружбы (2014), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2006).
Кавалер Ордена Почетного легиона (Франция, 2006), ордена "Достык" (Дружба) II степени (Казахстан, 2020).
В 2011 году за личный вклад в развитие межобщественных взаимоотношений Германии и России Памфиловой была вручена Премия доктора Фридриха Йозефа Гааза.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФСправки
 
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