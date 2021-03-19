https://ria.ru/20210319/osipova-1602036693.html
Отбывшая срок в США Богдана Осипова вернулась в Россию
Отбывшая срок в США Богдана Осипова вернулась в Россию
Россиянка Богдана Осипова, отбывшая в США срок за "похищение" собственного ребенка, вернулась на родину. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:09
2021-03-19T18:09
2021-03-19T20:43
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россиянка Богдана Осипова, отбывшая в США срок за "похищение" собственного ребенка, вернулась на родину."Сейчас семья в безопасности. Все благодаря нашим дипломатам", — сообщается на сайте Первого канала.Сама Осипова также поблагодарила всех за оказанную помощь."Сердечно хочу поблагодарить наше правительство и представителей дипмиссии", — приводятся слова россиянки.В марте 2014 года второй муж Осиповой американец Брайан Мобли подал на развод в окружной суд в округе Седжуик (штат Канзас). Пока дело находилось на рассмотрении, россиянка, беременная третьим ребенком (один из них — от предыдущего брака), вместе с детьми уехала в Россию; причиной отъезда она называет насилие со стороны мужа.Осипова расторгла брак в России: суд оставил ей двух дочерей от брака с американцем, определив их место жительства в России. В то же время в декабре 2014 года Мобли в американском суде получил полную опеку над детьми. В том же году его старшую дочь, которой на тот момент был один год, объявили в розыск, указывалось, что она может находиться со своей матерью.В 2017 году Осипова вернулась в США, чтобы подать заявление об установлении опеки над дочерями, но была арестована за то, что вывезла ребенка из Соединенных Штатов без согласия отца. Суд в Канзасе предписал ей привезти дочерей в США, она отказалась, в результате чего получила семь лет тюрьмы — не только за похищение ребенка, но и за вымогательство в адрес Молби, с которого она якобы требовала денег на их воспитание. Осипова провела в тюрьме максимальный трехлетний срок за похищение ребенка, а обвинение в вымогательстве снял апелляционный суд.В январе Федеральный суд повторно приговорил Осипову за похищение собственного ребенка — по этому делу ей уже ничего не грозит. Однако за невыполнение решения другого суда — о приезде детей в США — она, по утверждению прокуроров, может оказаться в тюрьме на неопределенный срок.
https://ria.ru/20210218/osvobozhdenie-1598054337.html
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россия, богдана осипова, канзас, сша, в мире
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Россиянка Богдана Осипова,
отбывшая в США
срок за "похищение" собственного ребенка, вернулась на родину.
"Сейчас семья в безопасности. Все благодаря нашим дипломатам", — сообщается на сайте Первого канала.
Сама Осипова также поблагодарила всех за оказанную помощь.
"Сердечно хочу поблагодарить наше правительство и представителей дипмиссии", — приводятся слова россиянки.
В марте 2014 года второй муж Осиповой американец Брайан Мобли подал на развод в окружной суд в округе Седжуик (штат Канзас). Пока дело находилось на рассмотрении, россиянка, беременная третьим ребенком (один из них — от предыдущего брака), вместе с детьми уехала в Россию; причиной отъезда она называет насилие со стороны мужа.
Осипова расторгла брак в России: суд оставил ей двух дочерей от брака с американцем, определив их место жительства в России. В то же время в декабре 2014 года Мобли в американском суде получил полную опеку над детьми. В том же году его старшую дочь, которой на тот момент был один год, объявили в розыск, указывалось, что она может находиться со своей матерью.
В 2017 году Осипова вернулась в США, чтобы подать заявление об установлении опеки над дочерями, но была арестована за то, что вывезла ребенка из Соединенных Штатов без согласия отца. Суд в Канзасе
предписал ей привезти дочерей в США, она отказалась, в результате чего получила семь лет тюрьмы — не только за похищение ребенка, но и за вымогательство в адрес Молби, с которого она якобы требовала денег на их воспитание. Осипова провела в тюрьме максимальный трехлетний срок за похищение ребенка, а обвинение в вымогательстве снял апелляционный суд.
В январе Федеральный суд повторно приговорил Осипову за похищение собственного ребенка — по этому делу ей уже ничего не грозит. Однако за невыполнение решения другого суда — о приезде детей в США — она, по утверждению прокуроров, может оказаться в тюрьме на неопределенный срок.