https://ria.ru/20210319/oon-1601912380.html

Россию на встрече в СБ ООН с Байденом представлял заместитель постпреда

Россию на встрече в СБ ООН с Байденом представлял заместитель постпреда

Россия стала единственным государством — членом Совбеза ООН, делегировавшим на виртуальную встречу с президентом США Джо Байденом не постоянного представителя,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T05:59

2021-03-19T05:59

2021-03-19T10:20

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ООН, 19 мар — РИА Новости. Россия стала единственным государством — членом Совбеза ООН, делегировавшим на виртуальную встречу с президентом США Джо Байденом не постоянного представителя, а его заместителя. Это следует из комментария первого зампостпреда страны при организации Дмитрия Полянского.Байден призвал участников мероприятия заниматься урегулированием конфликтов в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене. Президент США также заявил, что Вашингтон хочет демонстрировать "основанное на ценностях глобальное лидерство" и вновь взаимодействовать с международными институтами, в особенности с ООН.Дипломат добавил в беседе с РИА Новости, что ситуацию с недавним высказыванием Байдена в адрес Владимира Путина никто на встрече не обсуждал.В среду посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили для консультаций в Москву. Это произошло после того, как в интервью телеканалу ABC News Байден заявил, что Москва "ответит за вмешательство в выборы" в 2020 году, о чем ранее доложила разведка. Также президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского коллегу Владимира Путина "убийцей".Российский МИД назвал это проявлением целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. Путин, комментируя высказывания Байдена, пожелал ему здоровья. Позднее он предложил американскому лидеру продолжить разговор "без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии". По его словам, это "было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран". В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210319/rasizm-1601910366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет безопасности оон, джо байден, сша, в мире