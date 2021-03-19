https://ria.ru/20210319/obyski-1602062415.html
СМИ сообщили об обысках в фирмах родственников Медведчука
СМИ сообщили об обысках в фирмах родственников Медведчука
Правоохранители проводят 10 обысков в фирмах родственников главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и в органах... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T20:20
2021-03-19T20:20
2021-03-19T20:40
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
владимир зеленский
виктор медведчук
закарпатская область
украина
в мире
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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Правоохранители проводят 10 обысков в фирмах родственников главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и в органах госвласти в Закарпатской области, передает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Правоохранители расследуют незаконное завладение землей на Закарпатье фирмой, принадлежащей жене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко", - пишет издание.По его данным, неустановленные должностные лица в Воловецком районе в результате незаконного сговора передали в частную собственность ООО "Спорт-Тур" (принадлежит ООО "Инвестиционная Компания "Терраинвест", конечным бенефициаром которой, по данным издания, является Марченко) земельные участки, находившиеся в их ведении, выведя их из государственной собственности, чем нанесли ущерб государству. Компания "Спорт-Тур" построила на землях лесного фонда в урочище "Паражин" спортивно-жилой и оздоровительный комплекс.При этом на указанных земельных участках, по данным правоохранителей, был нанесен ущерб лесу и почве, возведен забор и ограничен свободный доступ людей к спорному лесному участку, что является нарушением правил пользования природными объектами и конституционных прав граждан."По данным источника "УП", 19 марта правоохранители проводят 10 обысков в органах государственной власти Закарпатской области и непосредственно на территории спортивно-оздоровительного комплекса с целью выявления и изъятия предметов и документов, связанных с незаконным предоставлением земельных участков лесного фонда в долгосрочное пользование и продажу их в частную собственность", - говорится в сообщении.Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Марченко заявила, что после введенных против нее и ее мужа санкций СНБО она вступит в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube и работали из одной студии.
https://ria.ru/20210301/ukraina-1599509715.html
https://ria.ru/20210226/zakharchenko-1599171649.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/ukraina--1601389491.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, владимир зеленский, виктор медведчук, закарпатская область, украина, в мире
КИЕВ, 19 мар - РИА Новости.
Правоохранители проводят 10 обысков в фирмах родственников главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь
" Виктора Медведчука
и в органах госвласти в Закарпатской области
, передает издание "Украинская правда"
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Правоохранители расследуют незаконное завладение землей на Закарпатье фирмой, принадлежащей жене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко", - пишет издание.
По его данным, неустановленные должностные лица в Воловецком районе в результате незаконного сговора передали в частную собственность ООО "Спорт-Тур" (принадлежит ООО "Инвестиционная Компания "Терраинвест", конечным бенефициаром которой, по данным издания, является Марченко) земельные участки, находившиеся в их ведении, выведя их из государственной собственности, чем нанесли ущерб государству. Компания "Спорт-Тур" построила на землях лесного фонда в урочище "Паражин" спортивно-жилой и оздоровительный комплекс.
При этом на указанных земельных участках, по данным правоохранителей, был нанесен ущерб лесу и почве, возведен забор и ограничен свободный доступ людей к спорному лесному участку, что является нарушением правил пользования природными объектами и конституционных прав граждан.
"По данным источника "УП", 19 марта правоохранители проводят 10 обысков в органах государственной власти Закарпатской области и непосредственно на территории спортивно-оздоровительного комплекса с целью выявления и изъятия предметов и документов, связанных с незаконным предоставлением земельных участков лесного фонда в долгосрочное пользование и продажу их в частную собственность", - говорится в сообщении.
Совет нацбезопасности и обороны Украины
19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко
. Президент Украины Владимир Зеленский
своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Марченко заявила, что после введенных против нее и ее мужа санкций СНБО она вступит в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина
", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады
от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака
, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube
и работали из одной студии.