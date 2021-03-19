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В ДНР заявили о ракетном обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о ракетном обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики за последние полтора месяца около 200 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, впервые с мая 2018 года... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:55
2021-03-19T16:55
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские силовики за последние полтора месяца около 200 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, впервые с мая 2018 года применялись реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявил в пятницу представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров."За полтора месяца вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу территорию республики порядка 200 раз. Ранение различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, повреждено четыре объекта инфраструктуры и более 50 жилых домов", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, указал Никоноров, "4 марта украинские военные применили РСЗО, впервые с мая 2018 года".По его словам, украинские войска осуществляют обстрелы, в украинских СМИ проводится целая кампания, касающаяся эскалации, а представители делегации Киева продолжают игнорировать любые предложения представителей ДНР.В Донбассе в июле прошлого года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210319/donbass-1602000977.html
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донецкая народная республика, киев, украина, в мире

В ДНР заявили о ракетном обстреле со стороны украинских силовиков

16:55 19.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские силовики за последние полтора месяца около 200 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, впервые с мая 2018 года применялись реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявил в пятницу представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.
"За полтора месяца вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу территорию республики порядка 200 раз. Ранение различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, повреждено четыре объекта инфраструктуры и более 50 жилых домов", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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В ДНР заявили о технике силовиков в населенных пунктах Донбасса
Кроме того, указал Никоноров, "4 марта украинские военные применили РСЗО, впервые с мая 2018 года".
По его словам, украинские войска осуществляют обстрелы, в украинских СМИ проводится целая кампания, касающаяся эскалации, а представители делегации Киева продолжают игнорировать любые предложения представителей ДНР.
В Донбассе в июле прошлого года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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