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В Испании впервые выявили коронавирус у диких норок
В Испании впервые выявили коронавирус у диких норок
Коронавирус впервые выявили у диких американских норок в Испании, пишет газета Periodico. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:36
2021-03-19T18:36
2021-03-19T18:36
распространение коронавируса
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в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Коронавирус впервые выявили у диких американских норок в Испании, пишет газета Periodico.Ранее SARS-CoV-2 у норок в стране выявляли лишь на фермах. В июле прошлого года SARS-CoV-2 был обнаружен на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде (автономное сообщество Арагон), при этом вирус был выявлен у 87% животных. Тогда местные власти приняли решение об уничтожении более 90 тысяч норок. В январе этого года коронавирус обнаружили на ферме по разведению норок в испанской провинции Ла-Корунья, входящей в состав автономного сообщества Галисия, всех животных на ферме также решили уничтожить.Министерство сельского хозяйства Валенсии сообщило об обнаружении коронавируса у двух мертвых диких норок. По сообщению местных властей, риск передачи вируса человеку отсутствует.Американская норка - инвазивный для Испании вид. Зверьки, как правило, попадает в дикую природу, сбегая с ферм по разведению. В качестве меры предосторожности отлов этого инвазивного вида приостановили для безопасности сотрудников.COVID-19 неоднократно выявляли на норковых фермах. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус SARS-CoV-2 был выявлен у норок в шести странах: Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. В конце ноября коронавирус среди норок был выявлен в Польше. Литва в начале декабря заявила, что более 1,2 тысячи норок с коронавирусом погибли на звероводческой ферме в Ионавском районе, еще 40 тысяч зверьков планировалось усыпить.
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585358160.html
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