Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210319/norki-1602042265.html
В Испании впервые выявили коронавирус у диких норок
В Испании впервые выявили коронавирус у диких норок
Коронавирус впервые выявили у диких американских норок в Испании, пишет газета Periodico. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:36
2021-03-19T18:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156271/19/1562711921_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_a5d9af1446e2fab7170ab6ad4bd0e36f.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Коронавирус впервые выявили у диких американских норок в Испании, пишет газета Periodico.Ранее SARS-CoV-2 у норок в стране выявляли лишь на фермах. В июле прошлого года SARS-CoV-2 был обнаружен на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде (автономное сообщество Арагон), при этом вирус был выявлен у 87% животных. Тогда местные власти приняли решение об уничтожении более 90 тысяч норок. В январе этого года коронавирус обнаружили на ферме по разведению норок в испанской провинции Ла-Корунья, входящей в состав автономного сообщества Галисия, всех животных на ферме также решили уничтожить.Министерство сельского хозяйства Валенсии сообщило об обнаружении коронавируса у двух мертвых диких норок. По сообщению местных властей, риск передачи вируса человеку отсутствует.Американская норка - инвазивный для Испании вид. Зверьки, как правило, попадает в дикую природу, сбегая с ферм по разведению. В качестве меры предосторожности отлов этого инвазивного вида приостановили для безопасности сотрудников.COVID-19 неоднократно выявляли на норковых фермах. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус SARS-CoV-2 был выявлен у норок в шести странах: Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. В конце ноября коронавирус среди норок был выявлен в Польше. Литва в начале декабря заявила, что более 1,2 тысячи норок с коронавирусом погибли на звероводческой ферме в Ионавском районе, еще 40 тысяч зверьков планировалось усыпить.
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585358160.html
https://ria.ru/20210318/zhivotnye-1601834042.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156271/19/1562711921_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_df4d3847154f16f73cbed4d419c4d533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, испания, в мире

В Испании впервые выявили коронавирус у диких норок

18:36 19.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНорка в вольере зверохозяйства
Норка в вольере зверохозяйства - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Коронавирус впервые выявили у диких американских норок в Испании, пишет газета Periodico.
Ранее SARS-CoV-2 у норок в стране выявляли лишь на фермах. В июле прошлого года SARS-CoV-2 был обнаружен на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде (автономное сообщество Арагон), при этом вирус был выявлен у 87% животных. Тогда местные власти приняли решение об уничтожении более 90 тысяч норок. В январе этого года коронавирус обнаружили на ферме по разведению норок в испанской провинции Ла-Корунья, входящей в состав автономного сообщества Галисия, всех животных на ферме также решили уничтожить.
Норки на ферме в Дании - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября 2020, 14:46Распространение коронавируса
В Дании заявили об уничтожении нового коронавируса вместе с норками
Министерство сельского хозяйства Валенсии сообщило об обнаружении коронавируса у двух мертвых диких норок. По сообщению местных властей, риск передачи вируса человеку отсутствует.
Американская норка - инвазивный для Испании вид. Зверьки, как правило, попадает в дикую природу, сбегая с ферм по разведению. В качестве меры предосторожности отлов этого инвазивного вида приостановили для безопасности сотрудников.
COVID-19 неоднократно выявляли на норковых фермах. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус SARS-CoV-2 был выявлен у норок в шести странах: Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. В конце ноября коронавирус среди норок был выявлен в Польше. Литва в начале декабря заявила, что более 1,2 тысячи норок с коронавирусом погибли на звероводческой ферме в Ионавском районе, еще 40 тысяч зверьков планировалось усыпить.
Ветеринарные врачи во время ультразвукового исследования кошки - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 16:03Распространение коронавируса
Россия в конце апреля представит вакцину от COVID-19 для животных
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИспанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
01:07Экс-директор "Военторга" частично признал вину в американском суде
Лента новостейМолния