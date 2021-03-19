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Байден выдвинул экс-сенатора Билла Нельсона на пост главы НАСА
Байден выдвинул экс-сенатора Билла Нельсона на пост главы НАСА
Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего конгрессмена Билла Нельсона на пост руководителя НАСА, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:34
2021-03-19T17:34
2021-03-19T17:41
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего конгрессмена Билла Нельсона на пост руководителя НАСА, сообщила пресс-служба Белого дома.Директор НАСА - должность, требующая утверждения сенатом. После формального выдвижения Нельсону предстоит получить поддержку сначала профильного комитета сената, а затем пройти голосование полного состава сената.Билл Нельсон – профессиональный юрист и политик. Между тем он стал вторым действующим членом конгресса, побывавшем в космосе: это произошло в 1986 году, когда он принял участие в шестидневной миссии НАСА на Шаттле "Колумбия" и провел в космосе ряд научных экспериментов.Как напомнили в Белом доме в связи с выдвижением Нельсона, во время своей работы в конгрессе он возглавлял подкомитеты по космосу в его обеих палатах. “Большинство законопроектов по космосу и науке имеет его вклад <…> В сенате он был известен как главный сенатор по нашей космической программе”, - прокомментировали в Белом доме выдвижение его кандидатуры. Нельсону, коренному жителю Флориды, сейчас 78 лет, он является членом Консультативного совета НАСА.
https://ria.ru/20210214/nuland-1597387254.html
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джо байден, флорида, билл нельсон, наса, в мире
ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости.
Президент США Джо Байден
выдвинул кандидатуру бывшего конгрессмена Билла Нельсона
на пост руководителя НАСА
, сообщила пресс-служба Белого дома.
Директор НАСА - должность, требующая утверждения сенатом. После формального выдвижения Нельсону предстоит получить поддержку сначала профильного комитета сената, а затем пройти голосование полного состава сената.
Билл Нельсон – профессиональный юрист и политик. Между тем он стал вторым действующим членом конгресса, побывавшем в космосе: это произошло в 1986 году, когда он принял участие в шестидневной миссии НАСА на Шаттле "Колумбия" и провел в космосе ряд научных экспериментов.
Как напомнили в Белом доме в связи с выдвижением Нельсона, во время своей работы в конгрессе он возглавлял подкомитеты по космосу в его обеих палатах. “Большинство законопроектов по космосу и науке имеет его вклад <…> В сенате он был известен как главный сенатор по нашей космической программе”, - прокомментировали в Белом доме выдвижение его кандидатуры.
Нельсону, коренному жителю Флориды
, сейчас 78 лет, он является членом Консультативного совета НАСА.