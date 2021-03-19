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Байден выдвинул экс-сенатора Билла Нельсона на пост главы НАСА
Байден выдвинул экс-сенатора Билла Нельсона на пост главы НАСА
Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего конгрессмена Билла Нельсона на пост руководителя НАСА, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:34
2021-03-19T17:41
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билл нельсон
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего конгрессмена Билла Нельсона на пост руководителя НАСА, сообщила пресс-служба Белого дома.Директор НАСА - должность, требующая утверждения сенатом. После формального выдвижения Нельсону предстоит получить поддержку сначала профильного комитета сената, а затем пройти голосование полного состава сената.Билл Нельсон – профессиональный юрист и политик. Между тем он стал вторым действующим членом конгресса, побывавшем в космосе: это произошло в 1986 году, когда он принял участие в шестидневной миссии НАСА на Шаттле "Колумбия" и провел в космосе ряд научных экспериментов.Как напомнили в Белом доме в связи с выдвижением Нельсона, во время своей работы в конгрессе он возглавлял подкомитеты по космосу в его обеих палатах.&nbsp;“Большинство законопроектов по космосу и науке имеет его вклад &lt;…&gt; В сенате он был известен как главный сенатор по нашей космической программе”, - прокомментировали в Белом доме выдвижение его кандидатуры.&nbsp;Нельсону, коренному жителю Флориды, сейчас 78 лет, он является членом Консультативного совета НАСА.
https://ria.ru/20210214/nuland-1597387254.html
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джо байден, флорида, билл нельсон, наса, в мире

Байден выдвинул экс-сенатора Билла Нельсона на пост главы НАСА

17:34 19.03.2021 (обновлено: 17:41 19.03.2021)
 
© AP Photo / Lynne SladkyСенатор-демократ от штата Флорида Билл Нельсон выступает во время круглого стола в Майами. 6 августа 2018
Сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нельсон выступает во время круглого стола в Майами. 6 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Lynne Sladky
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего конгрессмена Билла Нельсона на пост руководителя НАСА, сообщила пресс-служба Белого дома.
Директор НАСА - должность, требующая утверждения сенатом. После формального выдвижения Нельсону предстоит получить поддержку сначала профильного комитета сената, а затем пройти голосование полного состава сената.
Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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Билл Нельсон – профессиональный юрист и политик. Между тем он стал вторым действующим членом конгресса, побывавшем в космосе: это произошло в 1986 году, когда он принял участие в шестидневной миссии НАСА на Шаттле "Колумбия" и провел в космосе ряд научных экспериментов.
Как напомнили в Белом доме в связи с выдвижением Нельсона, во время своей работы в конгрессе он возглавлял подкомитеты по космосу в его обеих палатах. “Большинство законопроектов по космосу и науке имеет его вклад <…> В сенате он был известен как главный сенатор по нашей космической программе”, - прокомментировали в Белом доме выдвижение его кандидатуры. 
Нельсону, коренному жителю Флориды, сейчас 78 лет, он является членом Консультативного совета НАСА.
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Джо БайденФлоридаБилл НельсонНАСАВ мире
 
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