https://ria.ru/20210319/nalogi-1601924962.html

"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество бизнеса

"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество бизнеса

Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой вновь не... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T09:49

2021-03-19T09:49

2021-03-19T09:49

александр калинин

антон силуанов

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой вновь не вводить налог на движимое имущество, который стал бы бременем для бизнеса. Письмо есть в распоряжении РИА Новости.Налог на движимое имущество был отменен к 2019 году, решение было принято как компенсационная мера после повышения ставки НДС до 20% с 18%. Силуанов тогда называл налог сложным для бизнеса и дестимулирующим инвестиции, указал Калинин.При этом он отмечает, что в настоящее время правительство прорабатывает инициативу возврата данного налога."Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями пандемии... Это приведет к значительному увеличению сроков окупаемости инвестиций, которые были сделаны в прежних правовых условиях, снижению заинтересованности компаний в реализации новых проектов, а также росту цен", - пишет он."Во избежание негативных последствий для инвестиционной активности бизнеса прошу Вас не поддерживать законодательные инициативы по включению движимого имущества в перечень объектов налогообложения налогом на имущество организаций", - обращается Калинин к Силуанову.

https://ria.ru/20210317/vtsiom-1601570558.html

https://ria.ru/20210314/nalog-1601158986.html

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александр калинин, антон силуанов, экономика