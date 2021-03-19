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"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество бизнеса
"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество бизнеса
Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой вновь не... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:49
2021-03-19T09:49
александр калинин
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой вновь не вводить налог на движимое имущество, который стал бы бременем для бизнеса. Письмо есть в распоряжении РИА Новости.Налог на движимое имущество был отменен к 2019 году, решение было принято как компенсационная мера после повышения ставки НДС до 20% с 18%. Силуанов тогда называл налог сложным для бизнеса и дестимулирующим инвестиции, указал Калинин.При этом он отмечает, что в настоящее время правительство прорабатывает инициативу возврата данного налога."Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями пандемии... Это приведет к значительному увеличению сроков окупаемости инвестиций, которые были сделаны в прежних правовых условиях, снижению заинтересованности компаний в реализации новых проектов, а также росту цен", - пишет он."Во избежание негативных последствий для инвестиционной активности бизнеса прошу Вас не поддерживать законодательные инициативы по включению движимого имущества в перечень объектов налогообложения налогом на имущество организаций", - обращается Калинин к Силуанову.
https://ria.ru/20210317/vtsiom-1601570558.html
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александр калинин, антон силуанов, экономика

"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество бизнеса

09:49 19.03.2021
 
© Фото : Предоставлен Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"Логотип "ОПОРА РОССИИ"
Логотип ОПОРА РОССИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : Предоставлен Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой вновь не вводить налог на движимое имущество, который стал бы бременем для бизнеса. Письмо есть в распоряжении РИА Новости.
Налог на движимое имущество был отменен к 2019 году, решение было принято как компенсационная мера после повышения ставки НДС до 20% с 18%. Силуанов тогда называл налог сложным для бизнеса и дестимулирующим инвестиции, указал Калинин.
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При этом он отмечает, что в настоящее время правительство прорабатывает инициативу возврата данного налога.
"Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями пандемии... Это приведет к значительному увеличению сроков окупаемости инвестиций, которые были сделаны в прежних правовых условиях, снижению заинтересованности компаний в реализации новых проектов, а также росту цен", - пишет он.
"Во избежание негативных последствий для инвестиционной активности бизнеса прошу Вас не поддерживать законодательные инициативы по включению движимого имущества в перечень объектов налогообложения налогом на имущество организаций", - обращается Калинин к Силуанову.
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