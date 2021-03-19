https://ria.ru/20210319/nalogi-1601912835.html

Омбудсмен предложила создать особый налоговый режим для индустрии красоты

Омбудсмен предложила создать особый налоговый режим для индустрии красоты

Индустрия красоты в России нуждается в специальном налоговом режиме, который позволил бы ей восстановиться после пандемии коронавируса, сформировать запас... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T06:12

2021-03-19T06:12

2021-03-19T09:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Индустрия красоты в России нуждается в специальном налоговом режиме, который позволил бы ей восстановиться после пандемии коронавируса, сформировать запас прочности и развиваться, рассказала РИА Новости общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова.По словам Литвиновой, фактическое сокращение салонов красоты в ряде регионов России приближается к отметке 30%, а многие из них если не закрылись, то практически в два раза упали по обороту и по численности персонала. Она также отметила и рост финансовой нагрузки, в том числе по коммунальным платежам.Она также обратила внимание, что программа ФОТ 3.0 не распространяется на индустрию красоты, при этом наравне с ресторанами, театрами, кино, образовательной деятельностью выручка пока не восстановилась."Мы бы хотели, чтобы государство рассмотрело возможные меры поддержки, в том числе компенсацию выплаченных налогов, что позволит поддержать и сотрудников предприятий, и сам бизнес в целом. Льготный налоговый режим или отмена налогов на определенный период - это то, что может помочь сейчас индустрии дождаться возврата своего гостевого потока", - заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20210314/nalog-1601123586.html

https://ria.ru/20210311/solovev-1600774888.html

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2021

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