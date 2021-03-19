https://ria.ru/20210319/nalogi-1601912835.html
Омбудсмен предложила создать особый налоговый режим для индустрии красоты
Омбудсмен предложила создать особый налоговый режим для индустрии красоты
Индустрия красоты в России нуждается в специальном налоговом режиме, который позволил бы ей восстановиться после пандемии коронавируса, сформировать запас... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T06:12
2021-03-19T06:12
2021-03-19T09:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Индустрия красоты в России нуждается в специальном налоговом режиме, который позволил бы ей восстановиться после пандемии коронавируса, сформировать запас прочности и развиваться, рассказала РИА Новости общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова.По словам Литвиновой, фактическое сокращение салонов красоты в ряде регионов России приближается к отметке 30%, а многие из них если не закрылись, то практически в два раза упали по обороту и по численности персонала. Она также отметила и рост финансовой нагрузки, в том числе по коммунальным платежам.Она также обратила внимание, что программа ФОТ 3.0 не распространяется на индустрию красоты, при этом наравне с ресторанами, театрами, кино, образовательной деятельностью выручка пока не восстановилась."Мы бы хотели, чтобы государство рассмотрело возможные меры поддержки, в том числе компенсацию выплаченных налогов, что позволит поддержать и сотрудников предприятий, и сам бизнес в целом. Льготный налоговый режим или отмена налогов на определенный период - это то, что может помочь сейчас индустрии дождаться возврата своего гостевого потока", - заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20210314/nalog-1601123586.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, экономика
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Индустрия красоты в России
нуждается в специальном налоговом режиме, который позволил бы ей восстановиться после пандемии коронавируса
, сформировать запас прочности и развиваться, рассказала РИА Новости общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова.
"Снижение налоговой нагрузки, в перспективе одного-двух лет, поможет предприятиям не только восстановиться, но и сформировать определенный запас, научиться работать в нормальных и легальных условиях, почувствовать стабильность, настроиться на развитие. Поэтому формирование режима специального налогообложения, чтобы налоги для бьюти-индустрии были посильны – это важная задача", - уверена Литвинова.
"Вторая задача - это создание единого нормативного поля для всех участников индустрии. И требования налогового режима к этим предприятиям должно быть одинаковы, так как, прежде всего, это обусловлено тем, что все мы оказываем одни и те же услуги нашим гостям и они связаны с возможным причинением жизни и здоровью вреда. Мы должны быть очень внимательны за контролем и соблюдением санитарных требований", - добавила собеседница агентства, которая также является членом Партии Роста.
По словам Литвиновой, фактическое сокращение салонов красоты в ряде регионов России приближается к отметке 30%, а многие из них если не закрылись, то практически в два раза упали по обороту и по численности персонала. Она также отметила и рост финансовой нагрузки, в том числе по коммунальным платежам.
Она также обратила внимание, что программа ФОТ 3.0 не распространяется на индустрию красоты, при этом наравне с ресторанами, театрами, кино, образовательной деятельностью выручка пока не восстановилась.
"Мы бы хотели, чтобы государство рассмотрело возможные меры поддержки, в том числе компенсацию выплаченных налогов, что позволит поддержать и сотрудников предприятий, и сам бизнес в целом. Льготный налоговый режим или отмена налогов на определенный период - это то, что может помочь сейчас индустрии дождаться возврата своего гостевого потока", - заключила собеседница агентства.