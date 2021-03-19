https://ria.ru/20210319/nalog-1601934492.html

Минфин рассказал о поиске решения по налогу на движимое имущество бизнеса

Минфин рассказал о поиске решения по налогу на движимое имущество бизнеса

Власти РФ не принимали никаких решений о возврате налога на движимое имущество организаций, вопрос будет дополнительно прорабатываться, сообщает Минфин. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:56

2021-03-19T10:56

2021-03-19T11:06

александр калинин

антон силуанов

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти РФ не принимали никаких решений о возврате налога на движимое имущество организаций, вопрос будет дополнительно прорабатываться, сообщает Минфин.Глава "Опоры России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой не возвращать налог на движимое имущество, который был отменен в 2019 году."Никакие решения о возврате налога на движимое имущество организаций не принимались", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.Министерство отмечает, что вернуть налог на движимое имущество предлагало бизнес-сообщество."Они выступали за создание единой налоговой базы, чтобы не было необходимости делить имущество на движимое и недвижимое с вытекающими из этого сложностями. Однако бизнес и регионы предлагали совершенно разные уровни ставок, и к единой позиции по этому вопросу прийти не удалось. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем введение единой ставки как единственное возможное решение сложностей бизнеса с исчислением налога на имущество", - поясняет Минфин.Вопрос будет дополнительно прорабатываться для поиска решения в интересах всех сторон, добавляет ведомство.

https://ria.ru/20210319/nalogi-1601924962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр калинин, антон силуанов, экономика