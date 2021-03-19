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Минфин рассказал о поиске решения по налогу на движимое имущество бизнеса
Минфин рассказал о поиске решения по налогу на движимое имущество бизнеса
Власти РФ не принимали никаких решений о возврате налога на движимое имущество организаций, вопрос будет дополнительно прорабатываться, сообщает Минфин. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:56
2021-03-19T11:06
александр калинин
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти РФ не принимали никаких решений о возврате налога на движимое имущество организаций, вопрос будет дополнительно прорабатываться, сообщает Минфин.Глава "Опоры России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой не возвращать налог на движимое имущество, который был отменен в 2019 году."Никакие решения о возврате налога на движимое имущество организаций не принимались", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.Министерство отмечает, что вернуть налог на движимое имущество предлагало бизнес-сообщество."Они выступали за создание единой налоговой базы, чтобы не было необходимости делить имущество на движимое и недвижимое с вытекающими из этого сложностями. Однако бизнес и регионы предлагали совершенно разные уровни ставок, и к единой позиции по этому вопросу прийти не удалось. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем введение единой ставки как единственное возможное решение сложностей бизнеса с исчислением налога на имущество", - поясняет Минфин.Вопрос будет дополнительно прорабатываться для поиска решения в интересах всех сторон, добавляет ведомство.
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александр калинин, антон силуанов, экономика

Минфин рассказал о поиске решения по налогу на движимое имущество бизнеса

10:56 19.03.2021 (обновлено: 11:06 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти РФ не принимали никаких решений о возврате налога на движимое имущество организаций, вопрос будет дополнительно прорабатываться, сообщает Минфин.
Глава "Опоры России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой не возвращать налог на движимое имущество, который был отменен в 2019 году.
"Никакие решения о возврате налога на движимое имущество организаций не принимались", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
Министерство отмечает, что вернуть налог на движимое имущество предлагало бизнес-сообщество.
"Они выступали за создание единой налоговой базы, чтобы не было необходимости делить имущество на движимое и недвижимое с вытекающими из этого сложностями. Однако бизнес и регионы предлагали совершенно разные уровни ставок, и к единой позиции по этому вопросу прийти не удалось. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем введение единой ставки как единственное возможное решение сложностей бизнеса с исчислением налога на имущество", - поясняет Минфин.
Вопрос будет дополнительно прорабатываться для поиска решения в интересах всех сторон, добавляет ведомство.
Логотип ОПОРА РОССИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 09:49
"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество бизнеса
 
Александр КалининАнтон СилуановЭкономика
 
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