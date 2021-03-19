https://ria.ru/20210319/nadbavki-1601908761.html

Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году

Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году

Все обязательные надбавки и доплаты к пенсиям в 2021 году будут выплачены, но выплат сверх положенного, как это было в "ковидном" 2020 году, ждать не стоит... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T02:17

2021-03-19T02:17

2021-03-19T02:17

россия

артем баранов

пенсии

общество

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Все обязательные надбавки и доплаты к пенсиям в 2021 году будут выплачены, но выплат сверх положенного, как это было в "ковидном" 2020 году, ждать не стоит. Пандемия отступает, и власти надеются на постепенное улучшение ситуации в экономике, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов.Социальные пенсии с 1 апреля будут индексированы на 3,4%. Для неработающих пенсионеров, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума, предусмотрены доплаты, размер которых варьируется в зависимости от региона проживания. Есть и другие категории, которым выплачивают дополнительные деньги.Повышение индексации социальной пенсии и прибавка в рублях коснутся и других категорий населения. В апреле также увеличатся выплаты по государственным пенсиям для некоторых получателей. Сохраняются все льготы, которыми государство обеспечивает пенсионеров, заключил он.

https://ria.ru/20210318/pensii-1601738626.html

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россия, артем баранов, пенсии, общество