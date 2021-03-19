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Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
Все обязательные надбавки и доплаты к пенсиям в 2021 году будут выплачены, но выплат сверх положенного, как это было в "ковидном" 2020 году, ждать не стоит... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T02:17
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россия
артем баранов
пенсии
общество
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Все обязательные надбавки и доплаты к пенсиям в 2021 году будут выплачены, но выплат сверх положенного, как это было в "ковидном" 2020 году, ждать не стоит. Пандемия отступает, и власти надеются на постепенное улучшение ситуации в экономике, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов.Социальные пенсии с 1 апреля будут индексированы на 3,4%. Для неработающих пенсионеров, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума, предусмотрены доплаты, размер которых варьируется в зависимости от региона проживания. Есть и другие категории, которым выплачивают дополнительные деньги.Повышение индексации социальной пенсии и прибавка в рублях коснутся и других категорий населения. В апреле также увеличатся выплаты по государственным пенсиям для некоторых получателей. Сохраняются все льготы, которыми государство обеспечивает пенсионеров, заключил он.
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россия, артем баранов, пенсии, общество

Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году

02:17 19.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Все обязательные надбавки и доплаты к пенсиям в 2021 году будут выплачены, но выплат сверх положенного, как это было в "ковидном" 2020 году, ждать не стоит. Пандемия отступает, и власти надеются на постепенное улучшение ситуации в экономике, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов.
Социальные пенсии с 1 апреля будут индексированы на 3,4%. Для неработающих пенсионеров, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума, предусмотрены доплаты, размер которых варьируется в зависимости от региона проживания. Есть и другие категории, которым выплачивают дополнительные деньги.
"Лицам старше 80 лет, инвалидам 1 группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты. Такая доплата будет начисляться автоматически по данным Пенсионного фонда РФ. Таким образом, своеобразный подарок от государства получат пенсионеры 1941 года рождения", - пояснил Баранов.
Повышение индексации социальной пенсии и прибавка в рублях коснутся и других категорий населения. В апреле также увеличатся выплаты по государственным пенсиям для некоторых получателей. Сохраняются все льготы, которыми государство обеспечивает пенсионеров, заключил он.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 01:18
Эксперт назвал сроки новой индексации пенсий
 
РоссияАртем БарановПенсииОбщество
 
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