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Мясников назвал ошибки Европы в борьбе с коронавирусом
Мясников назвал ошибки Европы в борьбе с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ошибки в борьбе с коронавирусом, приведшие к третьей волне пандемии в Европе. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:07
2021-03-19T19:07
2021-03-19T19:53
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
европа
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ошибки в борьбе с коронавирусом, приведшие к третьей волне пандемии в Европе. В Telegram-канале медик заявил, что европейцы не справляются с борьбой с вирусом. Он напомнил, что с октября в странах региона отмечался всплеск новых случаев, потом их количество стало снижаться, стабилизировалось, и теперь снова растет. Мясников подчеркнул, что увеличение числа зараженных происходит на фоне жестких ограничений: комендантского часа, масочного режима, закрытых магазинов и ресторанов. "Правительство Европейских стран в попытках что-то сделать издает хаотичные постановления: что бы ещt запретить, что ещё не запрещено?!" — Написал он. Мясников заявил, что единственный инструмент в борьбе с коронавирусом — это вакцинация, и она "пробуксовывает на ровном месте" в Европе. Врач раскритиковал власти европейских стран за приостановку использования одной из вакцин из-за единичных случаев тромбоза у пациентов после прививки. ""После" не значит "из-за"", — подчеркнул медик. Он заявил, что локдауны не работают в борьбе с эпидемией, и призвал увеличивать количество реанимационных коек. "Примите простую истину: нет американских, английских, индийских, русских, китайских вакцин, есть просто вакцины от ковида", — продолжил врач. Сославшись на статистику, Мясников подчеркнул, что на миллион введенных доз любых вакцин приходится одно серьезное осложнение. Врач призвал настроиться на сосуществование с коронавирусом. Он пояснил, что могут появиться мутации, от которых вакцины полностью не защитят, и добавил, что "запереть всех по домам" не выход, отметив, что последствиями этого шага станут разрушенная медицина и удар по экономике. Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге сообщила о третьей волне пандемии коронавируса в Европе. Она отметила, что в разных странах она наступает разными темпами, и призвала ускорить процесс вакцинации.
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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, здоровье - общество, европа, в мире
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
назвал ошибки в борьбе с коронавирусом, приведшие к третьей волне пандемии в Европе
.
В Telegram-канале
медик заявил, что европейцы не справляются с борьбой с вирусом. Он напомнил, что с октября в странах региона отмечался всплеск новых случаев, потом их количество стало снижаться, стабилизировалось, и теперь снова растет. Мясников подчеркнул, что увеличение числа зараженных происходит на фоне жестких ограничений: комендантского часа, масочного режима, закрытых магазинов и ресторанов.
"Правительство Европейских стран в попытках что-то сделать издает хаотичные постановления: что бы ещt запретить, что ещё не запрещено?!" — Написал он.
Мясников заявил, что единственный инструмент в борьбе с коронавирусом — это вакцинация, и она "пробуксовывает на ровном месте" в Европе. Врач раскритиковал власти европейских стран за приостановку использования одной из вакцин из-за единичных случаев тромбоза у пациентов после прививки.
""После" не значит "из-за"", — подчеркнул медик.
Он заявил, что локдауны не работают в борьбе с эпидемией, и призвал увеличивать количество реанимационных коек.
"Примите простую истину: нет американских, английских, индийских, русских, китайских вакцин, есть просто вакцины от ковида", — продолжил врач.
Сославшись на статистику, Мясников подчеркнул, что на миллион введенных доз любых вакцин приходится одно серьезное осложнение.
Врач призвал настроиться на сосуществование с коронавирусом. Он пояснил, что могут появиться мутации, от которых вакцины полностью не защитят, и добавил, что "запереть всех по домам" не выход, отметив, что последствиями этого шага станут разрушенная медицина и удар по экономике.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии
Дана Спинант на брифинге сообщила о третьей волне пандемии коронавируса в Европе. Она отметила, что в разных странах она наступает разными темпами, и призвала ускорить процесс вакцинации.