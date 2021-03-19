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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210319/myasnikov-1601970721.html
Мясников рассказал, какие коронавирусные ограничения могут снять к лету
Мясников рассказал, какие коронавирусные ограничения могут снять к лету
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о возможной отмене к лету... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:29
2021-03-19T14:13
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о возможной отмене к лету части ограничительных мер, введенных из-за COVID-19.По его мнению, в первую очередь послабления коснутся работы кинотеатров и ресторанов.Мясников отметил, что не сомневается, что жизнь внутри страны постепенно придет в нормальное русло, но для этого необходимо защитить группы риска с помощью вакцинации.Ранее Попова допустила, что к лету власти могут ослабить ограничения по коронавирусу. Она подчеркнула, что такой сценарий возможен лишь при ответственном выполнении этих мер гражданами. За последние сутки в России выявили 9699 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся в стране с начала пандемии достигло 4 437 938, скончались 94 267 человек, вылечились — 4 049 373.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мясников рассказал, какие коронавирусные ограничения могут снять к лету

13:29 19.03.2021 (обновлено: 14:13 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о возможной отмене к лету части ограничительных мер, введенных из-за COVID-19.
По его мнению, в первую очередь послабления коснутся работы кинотеатров и ресторанов.

"По сравнению с остальным миром, тем более с Европой и США, я у нас вообще сейчас никаких ограничений не вижу", — сказал он.

Мясников отметил, что не сомневается, что жизнь внутри страны постепенно придет в нормальное русло, но для этого необходимо защитить группы риска с помощью вакцинации.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Ранее Попова допустила, что к лету власти могут ослабить ограничения по коронавирусу. Она подчеркнула, что такой сценарий возможен лишь при ответственном выполнении этих мер гражданами.
За последние сутки в России выявили 9699 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся в стране с начала пандемии достигло 4 437 938, скончались 94 267 человек, вылечились — 4 049 373.
 
Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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