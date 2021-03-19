Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210319/moda-1601845548.html
Интим и роскошь при российском дворе: как одевались цари и вельможи
Интим и роскошь при российском дворе: как одевались цари и вельможи
В Государственном историческом музее открылась выставка придворного костюма середины XIX — начала ХХ века. Из собрания Государственного Эрмитажа в столицу... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T08:00
2021-03-19T14:25
российская империя
москва
куда сходить
музеи
культура
что посмотреть
государственный эрмитаж
исторический музей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601814222_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_3075edc9df3c191649e076b83eb0a4ea.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. В Государственном историческом музее открылась выставка придворного костюма середины XIX — начала ХХ века. Из собрания Государственного Эрмитажа в столицу привезли не только парадные платья, мундиры и ливреи, но и чулки (красные, например!) и туфли российских императриц. А также халат, который царь должен был надеть в первую брачную ночь. О том, почему при дворе не всегда следовали моде, кто платил за дорогие наряды для торжественных церемоний и почему богатые дамы шили платья из обивочной ткани, — в фотоленте РИА Новости.
российская империя
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601814222_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_234da018cb3fb93fe3785dfda2d82f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская империя, москва, куда сходить , музеи, фото, что посмотреть , государственный эрмитаж, исторический музей, мода

Интим и роскошь при российском дворе: как одевались цари и вельможи

08:00 19.03.2021 (обновлено: 14:25 19.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. В Государственном историческом музее открылась выставка придворного костюма середины XIX — начала ХХ века. Из собрания Государственного Эрмитажа в столицу привезли не только парадные платья, мундиры и ливреи, но и чулки (красные, например!) и туфли российских императриц. А также халат, который царь должен был надеть в первую брачную ночь. О том, почему при дворе не всегда следовали моде, кто платил за дорогие наряды для торжественных церемоний и почему богатые дамы шили платья из обивочной ткани, — в фотоленте РИА Новости.
© предоставлено пресс-службой ГИМ

Эта выставка — подарок Государственному историческому музею, который в 2022-м отпразднует 150-летие.
Приглашенный куратор Нина Тарасова, хранитель коллекции костюмов Эрмитажа, рассказывает, что привезенные из Петербурга костюмы не покидали хранилищ около трех лет.
Ведь ткань — такой же хрупкий материал, как и, например, графика, и требует отдыха перед экспонированием.

Подготовка выставки Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве
1 из 11

Эта выставка — подарок Государственному историческому музею, который в 2022-м отпразднует 150-летие.
Приглашенный куратор Нина Тарасова, хранитель коллекции костюмов Эрмитажа, рассказывает, что привезенные из Петербурга костюмы не покидали хранилищ около трех лет.
Ведь ткань — такой же хрупкий материал, как и, например, графика, и требует отдыха перед экспонированием.

© предоставлено пресс-службой ГИМ
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

У входа на выставку зрителей встречают "арапы" в парадных костюмах. Это был особый тип слуг, приближенных к высокому лицу. Они могли занимать разные должности: от истопников и курьеров до музыкантов и шутов (самый выдающийся представитель — конечно, Авраам Ганнибал, знаменитый предок Пушкина).
Одевали "арапов", как и положено их экзотической внешности, по-восточному роскошно. В конце XIX века, при Александре III, их парадный мундир обходился казне дороже всего: более 500 рублей (для сравнения — обычный мужской костюм можно было сшить за десять рублей).

Костюмы арапов на выставке Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве
2 из 11

У входа на выставку зрителей встречают "арапы" в парадных костюмах. Это был особый тип слуг, приближенных к высокому лицу. Они могли занимать разные должности: от истопников и курьеров до музыкантов и шутов (самый выдающийся представитель — конечно, Авраам Ганнибал, знаменитый предок Пушкина).
Одевали "арапов", как и положено их экзотической внешности, по-восточному роскошно. В конце XIX века, при Александре III, их парадный мундир обходился казне дороже всего: более 500 рублей (для сравнения — обычный мужской костюм можно было сшить за десять рублей).

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Среди почти 50 костюмов 18 принадлежат императрице Марии Федоровне, матери Николая II.
Урожденная датская принцесса Дагмар, она считалась одной из главных модниц Европы.

Изящной шатенке с карими глазами к лицу было почти все, но особенно царица любила экстравагантные сочетания и смелые контрасты.
Впрочем, могла себе позволить: даже после рождения шестерых детей талия императрицы была всего 65 сантиметров. А ножка — 35-го размера, в чем можно убедиться, рассматривая изящные туфельки царицы в отдельной витрине. В белом комоде с выдвижными ящиками разложены ее шелковые чулки.

Платья императрицы Марии Федоровны и ее окружения на выставке Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа
3 из 11

Среди почти 50 костюмов 18 принадлежат императрице Марии Федоровне, матери Николая II.
Урожденная датская принцесса Дагмар, она считалась одной из главных модниц Европы.

Изящной шатенке с карими глазами к лицу было почти все, но особенно царица любила экстравагантные сочетания и смелые контрасты.
Впрочем, могла себе позволить: даже после рождения шестерых детей талия императрицы была всего 65 сантиметров. А ножка — 35-го размера, в чем можно убедиться, рассматривая изящные туфельки царицы в отдельной витрине. В белом комоде с выдвижными ящиками разложены ее шелковые чулки.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© предоставлено пресс-службой ГИМ

В отличие от супруги, Александр III за модой особо не следил. И вообще предпочитал военную форму, которая на нем, мужчине с богатырским телосложением, сидела гораздо лучше.
Тем и интересен этот неприметный серый костюм, теряющийся среди роскошных платьев и мундиров. Его показывают впервые. В такой одежде император, очевидно, ездил в зарубежные поездки. Нина Тарасова отмечает, что брюки выглядят мешковато, "а клеточка на спинке пиджака и вовсе не подогнана".
Вряд ли у царя не было денег на приличного портного: видимо, он просто не придавал значения штатскому платью и игнорировал примерки.

Платья и костюмы на выставке Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве
4 из 11

В отличие от супруги, Александр III за модой особо не следил. И вообще предпочитал военную форму, которая на нем, мужчине с богатырским телосложением, сидела гораздо лучше.
Тем и интересен этот неприметный серый костюм, теряющийся среди роскошных платьев и мундиров. Его показывают впервые. В такой одежде император, очевидно, ездил в зарубежные поездки. Нина Тарасова отмечает, что брюки выглядят мешковато, "а клеточка на спинке пиджака и вовсе не подогнана".
Вряд ли у царя не было денег на приличного портного: видимо, он просто не придавал значения штатскому платью и игнорировал примерки.

© предоставлено пресс-службой ГИМ
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Разорившаяся Скарлетт из "Унесенных ветром", которая сшила себе модный наряд из зеленой портьеры, оказывается, предвосхитила модный тренд. Во второй половине XIX века платья для состоятельных дам специально делали из обивочных тканей, очень органично смотревшихся в богато обставленных салонах.

Это визитное платье императрицы Марии Федоровны с сильно приталенным лифом и узкой юбкой создано в мастерской знаменитого кутюрье Чарльза Ворта — того самого, что придумал и кринолины, и турнюры. Специально для государыни у модельера изготовили манекен, в точности повторявший ее мерки. Такую же честь оказали только французской императрице Евгении. Остальные приезжали к Ворту лично.

Платье на пресс-показе выставки Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве
5 из 11

Разорившаяся Скарлетт из "Унесенных ветром", которая сшила себе модный наряд из зеленой портьеры, оказывается, предвосхитила модный тренд. Во второй половине XIX века платья для состоятельных дам специально делали из обивочных тканей, очень органично смотревшихся в богато обставленных салонах.

Это визитное платье императрицы Марии Федоровны с сильно приталенным лифом и узкой юбкой создано в мастерской знаменитого кутюрье Чарльза Ворта — того самого, что придумал и кринолины, и турнюры. Специально для государыни у модельера изготовили манекен, в точности повторявший ее мерки. Такую же честь оказали только французской императрице Евгении. Остальные приезжали к Ворту лично.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Церемония бракосочетания Николая II и Александры Федоровны проходила, когда при дворе еще не закончился траур по предыдущему императору. Так что вдова, Мария Федоровна, появилась на торжестве в особом платье (на фото — слева). Оно белое, но дело тут в материале: при дворах европейских монархов креп считался траурной тканью.
Наряд невесты был невероятно роскошным: парча, серебряное шитье, перья марабу. Однако весило одно это платье, указывает куратор выставки Нина Тарасова, 11 килограммов. Учитывая, что надевала его будущая императрица вместе с мантией и короной, ей в буквальном смысле пришлось пережить несколько тяжелых часов.

Старший научный сотрудник отдела тканей и костюма Исторического музея Ирина Сафонова на фоне платьев Марии Федоровны и Александры Федоровны на выставке Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа
6 из 11

Церемония бракосочетания Николая II и Александры Федоровны проходила, когда при дворе еще не закончился траур по предыдущему императору. Так что вдова, Мария Федоровна, появилась на торжестве в особом платье (на фото — слева). Оно белое, но дело тут в материале: при дворах европейских монархов креп считался траурной тканью.
Наряд невесты был невероятно роскошным: парча, серебряное шитье, перья марабу. Однако весило одно это платье, указывает куратор выставки Нина Тарасова, 11 килограммов. Учитывая, что надевала его будущая императрица вместе с мантией и короной, ей в буквальном смысле пришлось пережить несколько тяжелых часов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© предоставлено пресс-службой ГИМ

При дворе регламентировали даже наряды, в которых проводили первую брачную ночь. Правда, это касалось лишь жениха. Так, на нем непременно должен был быть халат из парчи или более легкого глазета, причем обязательно серебряного цвета. Его надевали поверх ночной сорочки такого же оттенка. Завершали образ домашние туфли, отороченные лебяжьим пухом.

Все это были церемониальные вещи, символизирующие непорочность молодожена.

Костюмы выставки Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве
7 из 11

При дворе регламентировали даже наряды, в которых проводили первую брачную ночь. Правда, это касалось лишь жениха. Так, на нем непременно должен был быть халат из парчи или более легкого глазета, причем обязательно серебряного цвета. Его надевали поверх ночной сорочки такого же оттенка. Завершали образ домашние туфли, отороченные лебяжьим пухом.

Все это были церемониальные вещи, символизирующие непорочность молодожена.

© предоставлено пресс-службой ГИМ
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Фасон платьев статс-дам и фрейлин продумал лично еще Николай I. Согласно специальному указу 1834 года, они соответствовали псевдорусскому стилю: современники называли их "офранцуженными сарафанами".
Наряды фрейлин, незамужних девушек, были красного цвета и шились на казенные средства. Их коллеги, статс-дамы, то есть уже состоявшие в браке, оплачивали свою "форму" сами.
Их платья насыщенного изумрудного оттенка были более свободного кроя, а также допускали возможность закрыть декольте легкой газовой кофточкой.

Платье статс-дамы на выставке Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве
8 из 11

Фасон платьев статс-дам и фрейлин продумал лично еще Николай I. Согласно специальному указу 1834 года, они соответствовали псевдорусскому стилю: современники называли их "офранцуженными сарафанами".
Наряды фрейлин, незамужних девушек, были красного цвета и шились на казенные средства. Их коллеги, статс-дамы, то есть уже состоявшие в браке, оплачивали свою "форму" сами.
Их платья насыщенного изумрудного оттенка были более свободного кроя, а также допускали возможность закрыть декольте легкой газовой кофточкой.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© предоставлено пресс-службой ГИМ

На торжественные церемонии дамы являлись в платьях, соответствующих их рангу.
На балах свободы предоставлялось чуть больше, но все равно даже самым знатным аристократкам нельзя было затмить императрицу и великих княгинь.
Пространство для модного маневра давали, пожалуй, лишь маскарады. Здесь можно было проявлять фантазию, чем и воспользовалась владелица этого платья в стиле эпохи Возрождения княгиня Зинаида Юсупова.

Платье с выставки Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве
9 из 11

На торжественные церемонии дамы являлись в платьях, соответствующих их рангу.
На балах свободы предоставлялось чуть больше, но все равно даже самым знатным аристократкам нельзя было затмить императрицу и великих княгинь.
Пространство для модного маневра давали, пожалуй, лишь маскарады. Здесь можно было проявлять фантазию, чем и воспользовалась владелица этого платья в стиле эпохи Возрождения княгиня Зинаида Юсупова.

© предоставлено пресс-службой ГИМ
© предоставлено пресс-службой музея

Лакеи, камердинеры, дворецкие, а еще камер-казаки, то есть телохранители, гардеробщики, истопники, горничные — слуг при царском дворе было в несколько раз больше, чем у героев сериала "Аббатство Даунтон". И у каждого — особая форма и знаки отличия, начиная от цвета и заканчивая количеством пуговиц.
Среди личного штата императрицы, кстати, тоже больше было мужчин. Конечно, никому из них не дозволялось переступать порог личных покоев царицы.

Выставка Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа в Государственном историческом музее
10 из 11

Лакеи, камердинеры, дворецкие, а еще камер-казаки, то есть телохранители, гардеробщики, истопники, горничные — слуг при царском дворе было в несколько раз больше, чем у героев сериала "Аббатство Даунтон". И у каждого — особая форма и знаки отличия, начиная от цвета и заканчивая количеством пуговиц.
Среди личного штата императрицы, кстати, тоже больше было мужчин. Конечно, никому из них не дозволялось переступать порог личных покоев царицы.

© предоставлено пресс-службой музея
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Кроме пяти десятков костюмов, в экспозиции — более 60 предметов, среди которых, например, курительные трубки, несессер с туалетными принадлежностями и веера, без которых на бал не отправлялась ни одна дама.
Это не просто аксессуары — с их помощью разговаривали без слов. Был целый словарь: например, чтобы сказать да, требовалось приложить веер левой рукой к правой щеке.
Роспись — не только привычные цветы или пасторальные сценки, но и карикатуры на участников бала. Для императрицы Марии Федоровны рисунок к одному из таких вееров специально сделал Иван Всеволожский. Директор Эрмитажа, он был отличным карикатуристом.
Так что, несмотря на строгий протокол, немного иронии позволяли себе даже царственные особы.

Выставка в главном здании Государственного исторического музея продлится до 16 июля.

РИА Новости выступает официальным информационным партнером выставки "Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа".

Коллекция вееров на выставке Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа
11 из 11

Кроме пяти десятков костюмов, в экспозиции — более 60 предметов, среди которых, например, курительные трубки, несессер с туалетными принадлежностями и веера, без которых на бал не отправлялась ни одна дама.
Это не просто аксессуары — с их помощью разговаривали без слов. Был целый словарь: например, чтобы сказать да, требовалось приложить веер левой рукой к правой щеке.
Роспись — не только привычные цветы или пасторальные сценки, но и карикатуры на участников бала. Для императрицы Марии Федоровны рисунок к одному из таких вееров специально сделал Иван Всеволожский. Директор Эрмитажа, он был отличным карикатуристом.
Так что, несмотря на строгий протокол, немного иронии позволяли себе даже царственные особы.

Выставка в главном здании Государственного исторического музея продлится до 16 июля.

РИА Новости выступает официальным информационным партнером выставки "Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
 
КультураРоссийская империяМосквакуда сходитьМузеичто посмотретьГосударственный ЭрмитажИсторический музеймода
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
01:07Экс-директор "Военторга" частично признал вину в американском суде
Лента новостейМолния