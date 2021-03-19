Интим и роскошь при российском дворе: как одевались цари и вельможи

Разорившаяся Скарлетт из "Унесенных ветром", которая сшила себе модный наряд из зеленой портьеры, оказывается, предвосхитила модный тренд. Во второй половине XIX века платья для состоятельных дам специально делали из обивочных тканей, очень органично смотревшихся в богато обставленных салонах.

Это визитное платье императрицы Марии Федоровны с сильно приталенным лифом и узкой юбкой создано в мастерской знаменитого кутюрье Чарльза Ворта — того самого, что придумал и кринолины, и турнюры. Специально для государыни у модельера изготовили манекен, в точности повторявший ее мерки. Такую же честь оказали только французской императрице Евгении. Остальные приезжали к Ворту лично.